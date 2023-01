Tarczyński: złożymy wniosek o ponowne głosowania nad krytycznymi rezolucjami PE

Podczas trwającej sesji Parlamentu Europejskiego złożymy wniosek o ponowne głosowania nad rezolucjami krytycznymi wobec Polski - poinformował w poniedziałek europoseł PiS Dominik Tarczyński.

We wtorek po południu w Parlamencie Europejski w Strasburgu odbędzie się debata o skandalu korupcyjnym, którego tłem jest lobbing na rzecz Kataru i Maroka. Wniosek o debatę złożyło w poniedziałek kilka grup politycznych w PE.

Europoseł PiS Dominik Tarczyński zapowiedział w poniedziałek wieczorem na antenie TVP Info, że podczas tej sesji PE złoży wniosek o ponowne głosowania nad "rezolucjami przeciwko Polsce".

Zdaniem Tarczyńskiego wtorkowa debata będzie miała duży wpływ na decyzję europosłów ws. wniosku o powtórzenie głosowań nad rezolucjami. "Mówimy o 60 osobach w kręgu zainteresowań służb, dwa immunitety, które będziemy znosić to dopiero początek, te sześć osób, które są aresztowane to dopiero początek. Skala tej afery jest na tyle poważna, że można przyjmować tezę, że osoby, które są oskarżone, podejrzewane lub już aresztowane nie zrobiły tego, co robiły przeciwko Polsce bezinteresownie" - ocenił.

Według niego wtorkowa debata "rzuci nowe spojrzenie i światło na (jego) wniosek dot. powtórzenia głosowań".

Afera korupcyjna wybuchła w grudniu wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej PE, greckiej socjalistki Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. Na początku stycznia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wszczęła pilną procedurę uchylenia immunitetu dwóch europosłów na wniosek belgijskich organów sądowych.