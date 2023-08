Targi TOOLEX już w październiku w Katowicach

W dniach 3-5 października 2023 roku w Katowicach odbędą się 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

W Katowicach na targach TOOLEX spotkają się przedstawiciele rynku, zajmujący się projektowaniem, produkcją i dystrybucją maszyn do obróbki oraz narzędzi skrawających.

W ramach targów organizowany jest konkurs The Best of Industry 4.0.

Na stronie konferencji Toolex pojawiła się już agenda tegorocznej edycji.

Zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w dniach 3-5 października 2023 roku.

Dwa dni debat, prezentacji i spotkań z ekspertami

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym już na początku października spotkają się przedstawiciele rynku, zajmujący się projektowaniem, produkcją i dystrybucją maszyn do obróbki oraz narzędzi skrawających. Wydarzeniu towarzyszyć będą: konferencja Nowego Przemysłu 4.0 oraz konkurs The Best of Industry 4.0.

Wydarzeniem towarzyszącym targom jest konferencja Nowy Przemysł 4.0 - dwa dni debat, prezentacji i spotkań w szerokim gronie odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Już niedługo poznamy laureatów konkursu The Best of Industry 4.0

W ramach targów organizowany jest konkurs The Best of Industry 4.0, w którym nagrodzimy w dwóch kategoriach: zakłady produkcyjne - czyli fabryki przyszłości i najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów, a także najlepsze technologie, produkty i usługi dla nowoczesnego przemysłu.

Wśród kilku tysięcy zwiedzających obecni będą m.in. przedstawiciele kadry zarządzającej – prezesi i kierownicy firm produkcyjnych, operatorzy CNC, programiści, kontrolerzy jakości i technicy utrzymania ruchu.

W minionym roku na 14. edycji targów TOOLEX gościliśmy 150 wystawców z ośmiu różnych krajów, odwiedziło nas prawie 6 tys. osób. W tym roku może być tylko lepiej. Aby być z nami, zarejestruj się na stronie wydarzenia.