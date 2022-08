Tarnobrzeg: Około 100 wystawców z całej Polski na Jarmarku Dominikańskim

Około 100 wystawców z całego kraju, twórców rękodzieła artystycznego, producentów tradycyjnej żywności zaprezentuje się podczas 23. edycji Jarmarku Dominikańskiego, który rozpocznie się w sobotę w Tarnobrzegu i potrwa do niedzieli.

Jarmark tradycyjnie odbędzie się na placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

Jak przekazała Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury, organizatora przedsięwzięcia, w Jarmarku, jak co roku wezmą udział wystawcy z całej Polski. Dodała, że z całego kraju wpłynęło blisko sto zgłoszeń od twórców rękodzieła artystycznego, rzemieślników, artystów, a także producentów tradycyjnej żywności, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, regionalnych potraw.

"Wielu z nich to mieszkańcy Tarnobrzega i okolic, ale nie zabraknie także górali, gości znad morza, czy Śląska, a także z Ukrainy. Będą stoiska z miodem, serami, tradycyjnie wypiekanym chlebem, winem z podkarpackich winnic, strojami ludowymi" - wymieniała.

Ponadto będzie można kupić ręcznie wykonywane chusty, ozdoby, maskotki, biżuterię, torby, bibeloty, a także obrazy i rzeźby. Regionalne przysmaki, takie jak pierogi, smakowite ciasta, lemoniady i kompoty zaserwują koła gospodyń wiejskich z regionu. Nie zabraknie słodkości, chałwy, obwarzanków, lodów, czy orzeźwiających napojów.

W ramach Jarmarku zaplanowano też pokazy rzemiosła. "Kowal na oczach widzów będzie wykuwać stalowe ozdoby, a garncarz zaprezentuje, jak powstają gliniane naczynia. Będzie nawet można spróbować swoich sił przy kole garncarskim" - zachęcała Domka.

Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych takich jak łakocie, czy zabawy na dmuchańcach.

Jarmarkowi towarzyszyć będą występy artystyczne. W sobotę na scenie zaprezentują się zespoły ludowe, w tym goście z Cieszanowa - Niezapominajki, które zasłynęły coverem słynnej piosenki zespołu Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction".

"Do utworu powstał brawurowy teledysk, panie nawet wybrały się na koncert i zawiozły Stonesom własnoręcznie ulepione pierogi" - zwróciła uwagę Domka.

W niedzielę ze sceny popłynie m.in. muzyka filmowa, klasyczna oraz rock'n'roll, a do tańca wszystkich uczestników poderwie Kapela Jaśki z Grębowa. Odbędzie się też koncert Kapeli Góralskiej Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem, grającej tradycyjną muzykę górali pienińskich, wielokrotnie nagradzanej za swoją działalność artystyczną na festiwalach w całej Polsce.

Muzycy występują w ręcznie uszytych i haftowanych strojach regionalnych, grają zaś na tradycyjnych, wykonanych przez miejscowych lutników instrumentach. Są to: skrzypce, oktawki, basy, trombita i piszczałka. Śpiewają o pięknie Pienin i Dunajca, wypasie owiec, ciężkim życiu górali, zwyczajach pasterskich, miłości i zbójeckiej odwadze.

Wśród wydarzeń towarzyszących Jarmarkowi odbędzie się akcja edukacyjno-kulturalna, którą organizuje Stowarzyszenie Polsko-Brazylijskie HAVEA Tarnobrzeg. Będą pokazy capoeiry, warsztaty plastyczne, degustacje brazylijskiej kawy, prezentacje materiałów o Amazonii, a także warsztaty dotyczące bezpiecznego wypoczynku na wakacjach.