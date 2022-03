Tarnobrzeg: Spektakle, słuchowiska, konkurs - Dni Teatru od środy

Spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym premierowe, słuchowiska, konkurs recytatorski złożą się na program Dni Teatru w Tarnobrzeskim Domu Kultury, które rozpoczną się w środę. Wydarzenie organizowane jest od wielu lat w związku z obchodzonym 27 marca Międzynarodowym Dniem Teatru.

Jak przypomniała Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury (TDK), w poprzednim roku Dni Teatru odbyły się, z powodu pandemii, w formule online, "ale teraz będzie już można zasiąść na widowni i spotkać się z teatrem na żywo".

"Program jest bardzo zróżnicowany. Skorzystamy z doświadczeń z ubiegłych lat, będzie też zupełnie nowa forma, a mianowicie wspólne słuchanie słuchowisk Teatru Polskiego Radia, który ponownie objął nasze wydarzeniem swoim patronatem" - dodała.

Zaznaczyła, że dzięki tej współpracy w czasie imprezy, która rozpocznie się w środę, będzie można wysłuchać dwóch słuchowisk nawiązujących tematycznie do Roku Romantyzmu i jednej z literackich patronek roku 2022 - Marii Konopnickiej.

Już pierwszego dnia imprezy w programie znalazło się słuchowisko "Maria Konopnicka. Autobiografia" w reżyserii Janusza Kukuły na podstawie wierszy i listów poetki. Będzie można usłyszeć znanych aktorów: Grażynę Barszczewską, Annę Cieślak i Martę Żmudę-Trzebiatowską.

Kolejnym słuchowiskiem będzie opowieść "Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata" w reżyserii i według autorskiej adaptacji Jerzego Machowskiego na podstawie tekstów Adama Mickiewicza, m.in. "Upiora" i "Lilij", a także fragmentów II i III części "Dziadów". Wystąpią m.in. Artur Barciś i Krzysztof Gosztyła.

W programie Dni Teatru w TDK znalazły się też propozycje dla miłośników tradycyjnego teatru. Wśród nich spektakl w formie miniatur scenicznych "Bajki dla…" Teatru Okna z MDK w Stalowej Woli.

"Jest to ciekawa próba przełożenia na scenę +nieteatralnych+ tekstów mistrza języka polskiego - Omara Sangare. Młodzi aktorzy zaproszą widzów do świata wykreowanego przez wyobraźnię, lęki i dziwny czas pandemii" - zachęcała Domka.

Na swój najnowszy spektakl "Teatr Variete" w reżyserii Jadwigi Klaus zaprosi widzów Teatr Rozmaitości z Mielca. Będzie to - jak podają twórcy - "podróż jakieś sto lat wstecz, do jednego z ówczesnych teatrów położonego pewnie gdzieś blisko Kłaja, a może nie tak blisko, na próbę generalną pewnego przedstawienia rozrywkowego, połączoną z próbą pozyskania możnego sponsora, co wówczas jak i dziś nie jest sprawą ani łatwą, ani prostą".

Z kolei Grupa Teatralna MAGIK działająca przy TDK zabierze widzów na premierowy spektakl "Mały książę" według Antoine'a de Saint-Exupery'ego.

"Pracujemy nad tym spektaklem z młodzieżą od kilku miesięcy. Będzie to nasza interpretacja tej słynnej historii o miłości, przyjaźni i dorastaniu" - zaprosiła widzów instruktorka teatralna TDK Agnieszka Mroczka, reżyserka spektaklu i adaptatorka tekstu.

Swoje mini spektakle teatralne pokażą też najmłodsi z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu, przygotowane z okazji zeszłorocznego festiwalu Baśniowy Świat, poświęcony Stanisławowi Jachowiczowi, których wówczas nie udało się zaprezentować z powodu pandemii.

W ramach Dni Teatru zaplanowano też rozmowę z autorką dramatów radiowych, literaturoznawczynią i pisarką Iwoną Rusek. Będzie można także posłuchać według jej scenariusza historii "O Stasiu Jachowiczu, co został bajkopisarzem" w reżyserii Anny Skuratowicz.

Będzie to wywiad online o teatrze radiowym, o literaturze, inspiracjach i wyobraźni. Link do niego zostanie umieszczony na profilu TDK.

Tradycyjnie podczas Dni Teatru odbędzie się także konkurs recytatorski "Dziecięce interpretacje", który w tym roku organizowany jest już po raz 20.

"Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 25 marca, zaś 4 i 5 kwietnia odbędą się eliminacje miejskie i powiatowe, a finał zaplanowano na 23 kwietnia" - przekazała Domka.

Na wszystkie wydarzenia zaplanowane na Dni Teatru w TDK wstęp jest wolny.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Tarnobrzeskiego Domu Kultury www.tdk.tarnobrzeg.pl.