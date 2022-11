Tarnów: Akademia Nauk Stosowanych uzyskała zgodę na studia magisterskie z psychologii

W Tarnowie od nowego roku akademickiego będzie można studiować psychologię na stacjonarnych studiach magisterskich. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie uzyskała wszystkie wymagane prawem zgody na uruchomienie jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich z psychologii – poinformowała uczelnia.

Nabór rozpocznie się tradycyjnie późną wiosną, a pierwsze zajęcia na nowym kierunku rozpoczną się w październiku 2023, czyli od nowego roku akademickiego. Chętni będą mogli wybrać studiowanie albo psychologii w edukacji, albo psychologii w sporcie.

Jak informuje uczelnia, wykładowcami na psychologii w sporcie będą m.in. Kamil Wódka (psycholog Kamila Stocha, Łukasza Piszczka i Szymona Kołeckiego), Marzanna Herzig (obecnie pracuje z Dawidem Kubackim). Wolę wsparcia nowego kierunku zadeklarował także profesor Jan Blecharz, który współpracował z Adamem Małyszem.

"To duży prestiż dla nas jako uczelni. Psychologia jest bowiem jednym z najbardziej pożądanych i najchętniej wybieranych przez studentów kierunków" - mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych dr hab. Małgorzata Kołpa. "Warto pamiętać także o tym, że nasza dobra passa trwa już od dłuższego czasu. Przecież w tym roku uruchomiliśmy nie mniej prestiżowe prawo, a także przeszliśmy z sukcesem pierwszą ewaluację naukową w dwóch dyscyplinach, co otworzyło nam drogę do stania się Akademią Tarnowską" - dodaje rektor Kołpa.

Jak twierdzą przedstawiciele tarnowskiej uczelni, dane Ministerstwa Edukacji i Nauki z ostatnich lat jednoznacznie wskazują psychologię jako jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Dr Wioletta Jachym z Działu Jakości Kształcenia ANS w Tarnowie, zapewnia, że program studiów został przygotowany z zachowaniem najwyższych standardów.

"Potwierdzeniem tego jest decyzja ministra zezwalająca nam na uruchomienie tych studiów" - dodaje dr Jachym, która odpowiadała za merytoryczne przygotowanie wniosku właśnie pod kątem jakości kształcenia.

Jednym z bloków po szóstym semestrze będzie psychologia w edukacji. "To niezwykle istotne, aby wspierać młodych ludzi od najmłodszych lat, aby traktować szkołę jako miejsce ważne dla zdrowego rozwoju, a ponadto kształtować młodych ludzi na takich, którzy będą umieli pomagać w budowaniu kultury organizacji, jaką jest szkoła - przekonuje z kolei psycholog mgr Urszula Kozioł.

"Psychologia w sporcie zdobywa coraz większe uznanie, ale wciąż nie jest mocno obecna w polskich uczelniach. Nasza akademia ma wielu bardzo zdolnych sportowców, więc uważam, że to doskonałe miejsce dla tego typu specjalności" - mówi dr hab. Janusz Zdebski, profesor uczelni.

W pierwszym przyszłorocznym naborze tarnowska uczelnia przygotowała 60 miejsc na tym kierunku.