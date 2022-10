Tarnów: Akcja sadzenia tulipanów wspomoże tarnowskie hospicjum

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak objęła patronatem akcję sadzenia kwiatów przez uczniów tarnowskich szkół. Na wiosnę młodzi wolontariusze będą kwestowali na rzecz tarnowskiego hospicjum Via Spei a hojnym ofiarodawcom będą rozdawali wtedy tulipany.

Akcja sadzenia tulipanowych cebulek została we wtorek zainagurowana na patio tarnowskiego hospicjum. Wzięła w niej udział małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, a także młodzież i nauczyciele z tarnowskich szkół, którzy od Fundacji Kromka Chleba odebrali cebulki kwiatów.

Jak powiedziała prezes Fundacji Anna Czech, pierwsze tarnowskie stacjonarne hospicjum mogłoby rozpocząć działalność w przyszłym roku. Gotowy jest już budynek przy ul. Bystrej 17, potrzebne są natomiast jeszcze pieniądze na jego wyposażenie, aby hospicjum mogło przyjąć pierwszych pensjonariuszy.

"Ogromnie się cieszę, że mogę być dziś w tym pięknym miejscu i sądzę, że do dzieci z Tarnowa dołączą wkrótce dzieci z innych miejscowości i włączą się w akcję" - powiedziała w tarnowskim hospicjum Barbara Nowak. "Będę zachęcała młodzież, aby wspierała tę piękną ideę".

Tarnowska akcja wzorowana jest na "Polach nadziei", które organizuje forum hospicjów. Pierwszą partię cebulek kwiatów organizatorzy przekazali we wtorek przedstawicielom szkół, którzy przybyli do hospicjum. Cebulki chcą przekazać także do innych placówek szkolnych, aby zostały do końca października posadzone przed szkołami. "Zależy nam, aby akcja objęła jak największą liczbę szkół i jak największy teren" - powiedziała prezes Kromki Chleba Anna Czech. To Fundacja prowadzi inwestycję budowy pierwszego tarnowskiego hospicjum stacjonarnego.

"Akcję rozdawania kwiatów wraz z kwestą na hospicjum planujemy na pierwszy dzień wiosny" - powiedział Damian Mika z Fundacji Kromka Chleba. "Do końca listopada czekamy jeszcze na propozycje nazwy dla naszej akcji, które mogą zgłaszać szkoły. Można też wymyślić piosenkę, plakat czy hasło promocyjne z tym związane".

Pierwszą partię cebulek przekazał organizatorom prywatny przedsiębiorca Wojciech Rosiek. Jak powiedział, są to głównie tulipany w dziesięciu różnych kolorach, które pięknie powinny zakwitnąć na wiosnę.