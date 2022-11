Tarnów: Pociąg potrącił pieszego; mężczyzna może mówić o wielkim szczęściu

W Tarnowie około południa pociąg potrącił pieszego przechodzącego przez tory w miejscu niedozwolonym. Mężczyzna z urazem ręki trafił do szpitala. Miał 1,7 promila alkoholu w organizmie – poinformował w piątek rzecznik tarnowskiej policji asp. szt. Paweł Klimek.

O dużym szczęściu może mówić 45-letni mężczyzna, który w piątek ok. godz. 12 przechodził przez tory między wiaduktami na ul. Gumniskiej i Lwowskiej. Został potrącony przez pociąg. Mężczyzna szczęśliwie wyszedł z całego zdarzenia z życiem, doznał jedynie urazu ręki.

"Próbował przejść przez torowisko w miejscu, gdzie nie powinien się znaleźć" - powiedział rzecznik tarnowskiej policji asp. szt. Paweł Klimek. "W tym czasie jechał pociąg techniczny, który był testowany na tym odcinku trasy kolejowej. Gdy pociąg się zbliżał, mężczyzna na pryzmie z kamieni poślizgnął się i zachwiał. Wszystko wskazuje na to, że nie zauważył pociągu, który jest bardzo cichy. Skład trącił go elementami, które znajdują się z boku pociągu. W wyniku tego potrącenia pieszy doznał urazu ręki, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został przetransportowany do szpitala".

Jak powiedział rzecznik tarnowskiej policji, wydaje się, że mężczyzna doznał tylko i wyłącznie urazu ręki. Pieszy został przez policjantów przebadany na obecność alkoholu. Okazało się, że w organizmie miał ponad 1,7 promila.

Maszynista pociągu powiedział policjantom, że zauważył mężczyznę przechodzącego przez tory i dawał sygnały dźwiękowe. Nie zdołał już jednak nic zaradzić w sytuacji. "Maszynista tłumaczył, że nie dał rady już skierować pociągu na drugi tor" - powiedział aspirant sztabowy Paweł Klimek.

W miejscu, gdzie doszło do potrącenia 45-latka mieszkańcy często przechodzą przez tory. Korzystają tu ze skrótu.