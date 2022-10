Tarnów: W Tarnowie powstaną dwie nowe stacje roweru miejskiego

Jeszcze przed końcem listopada w Tarnowie przybędą dwie nowe stacje roweru miejskiego, gdzie będzie można wypożyczyć 20 nowych jednośladów. Stacje i rowery zostaną kupione przed zimą, aby system z nowymi stacjami był przetestowany jeszcze w tym sezonie.

Jak poinformowali urzędnicy z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, z pięciu proponowanych przez mieszkańców lokalizacji wybrano ostatecznie dwie. Jeszcze przed końcem listopada po 10 rowerów miejskich pojawi się więc u zbiegu ulic Konarskiego i Sądowej oraz przy Alei Piaskowej w sąsiedztwie Parku Piaskówka. Przetarg został już rozstrzygnięty.

"W odpowiedzi na ogłoszony przetarg, wpłynęła tylko jedna oferta, firmy Nextbike Polska" - poinformował w poniedziałek rzecznik prezydenta Tarnowa Ireneusz Kutrzuba. "Na zamontowanie obu stacji i dostarczenie rowerów wykonawca będzie miał miesiąc od dnia podpisania umowy. Chodzi o to, by stacje zostały zamontowane, a nowe rowery dostarczone i przetestowane przez końcem tegorocznego sezonu rowerowego, który będzie trwał do końca listopada. Tym samym, w przyszłym roku wszystkie stacje, wraz z dwiema nowymi, będą obsługiwane od samego początku sezonu".

Tarnowianie mogą jeździć rowerami miejskimi od 2018 r. Cztery lata temu Tarnowski Rower Miejski startował od 10 stacji, gdzie można pożyczać jednoślady. Teraz jest ich szesnaście, a do końca listopada przybędą jeszcze dwie.

W tym sezonie, od początku marca tarnowskie rowery miejskie wypożyczono prawie 18 tysięcy razy. Tarnowianie przejechali na nich w sumie blisko 54 tysiące kilometrów. Największą popularnością cieszą się stacje rowerowe przy dworcu PKP, na placu Kazimierza i przy Parku Strzeleckim. System Tarnowskiego Roweru Miejskiego przeżywał zapaść w czasie pandemii w 2019 i 2020 r.