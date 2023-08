Tarnów: Znaleziona spora gotówka i sztabka złota już ponad rok czekają na właściciela

Spora suma waluty obcej i sztabka złota, które zostały znalezione w czerwcu zeszłego roku w Tarnowie, wciąż czekają na właściciela w tamtejszym komisariacie. Jeśli nie pojawi się on do czerwca przyszłego roku, to znalezisko będzie przekazane znalazcy lub gminie.

Jak przypomniał w środę oficer prasowy tarnowskiej policji asp. sztab. Paweł Klimek, z początkiem czerwca zeszłego roku do komisariatu Tarnów-Centrum zgłosiła się mieszkanka powiatu brzeskiego, która przyniosła odnalezioną gotówkę i sztabkę złota. Kobieta twierdziła, że będąc spacerując ulicą Krakowską w Tarnowie na chodniku znalazła zawiniątko z cenną zawartością.

"Gdy je podniosła, zauważyła, że znajdują się w nim spora ilość gotówki w walucie obcej oraz sztabka złota. Nie widziała, aby komuś zawiniątko wypadło. Znalezione pieniądze zaniosła więc do najbliższej jednostki policji" - relacjonował Klimek.

Policjanci wszczęli postępowanie w związku z odnalezieniem wartości pieniężnych, a zguba czeka na właściciela do odebrania w Komisariacie Policji Tarnów-Centrum ul. Narutowicza 6.

Oficer prasowy wyjaśnił, że postępowanie w dalszym ciągu jest prowadzone, a odnalezione wartości pieniężne zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych.

Według niego właściciel zguby może w dalszym ciągu zgłosić się do policjantów w komisariacie Tarnów-Centrum, by ją odebrać. W przypadku nie zgłoszenia się do czerwca przyszłego roku zawiniątko zostanie przekazane znalazcy pomniejszone o koszty przechowywania wartości pieniężnych. Gdyby i znalazca się nie zgłosił w ustawowym terminie, odnalezione pieniądze trafią na konto gminy, w której zostały znalezione.