Tarnowskie Góry: Prawie 300 pacjentów wzięło udział w programie KOS w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty"

Od stycznia do czerwca prawie 300 pacjentów wzięło udział w programie Kompleksowa Opieka Specjalistyczna w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach.

"Dzięki intensywnej rehabilitacji kardiologicznej pacjenci znacznie szybciej wracają do zdrowia po przebytym zawale serca" - wyjaśniła dr n. med. Urszula Wilczek, kardiolog z I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w GCR "Repty" i koordynator programu KOS.

Do każdego z pacjentów dopasowany jest indywidualny program terapii odpowiadający jego możliwościom fizycznym. Pacjent na oddziale przybywa od 3 do 5 tygodni. Podczas pobytu wykonywane są m.in.: badania EKG spoczynkowe, testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i tzw. 6-minutowy test korytarzowy, jeśli chory nie jest w stanie wykonać testu wysiłkowego. Testy pozwalają ocenić wydolność chorego i zakwalifikować go do odpowiedniej grupy ćwiczeniowej.

Na oddziale wykonywane są również badania Holtera EKG, echokardiografia, badania Holtera ciśnieniowego, a także wszelkie potrzebne badania laboratoryjne.

"Pacjenci bardzo dobrze oceniają pobyt na oddziale. Tu uczą się także monitorować swoje ciśnienie i tętno. Mają spotkania z psychologiem i dietetykiem. Korzystają z konsultacji chirurgicznych, logopedycznych, ortopedycznych i neurologicznych. Uczestniczą także w muzykoterapii. Jednym słowem uczą się dalej żyć i funkcjonować" - wymieniła dr Wilczek. Pacjenci przy wypisie otrzymują od lekarzy całą listę wskazań i przeciwskazań, co do dalszej rehabilitacji w domu.

Szpital podkreśla, że KOS to nowatorskie podejście do opieki pozawałowej. Polega on na połączeniu trzech elementów: leczenia szpitalnego, rehabilitacji kardiologicznej oraz dalszej kardiologicznej opieki specjalistycznej. Celem jest zapewnienie pacjentom ciągłości procesu diagnostyki i leczenia kardiologicznego w ciągu 12 miesięcy po zawale serca.

Kompleksowa Opieka Specjalistyczna - to program opracowany przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od 1 października 2017 r. sukcesywnie wdrażany jest w ośrodkach kardiologicznych na terenie całego kraju. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" jest jednym z nielicznych szpitali rehabilitacyjnych na Śląsku, który przystąpił do programu.

Centrum "Repty" jest specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiada prawie 600 łóżek i leczy rocznie około 8000 chorych. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.