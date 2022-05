Tatry: 23 turystów potrzebowało pomocy podczas majówki

W trakcie długiego majowego weekendu w Tatrach 23 turystów potrzebowało pomocy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziewięć osób ewakuowano przy pomocy śmigłowca. Pomocy udzielono turyście, którego raził piorun – podsumowali w środę ratownicy TOPR.

Ratownicy TOPR podczas majówki dwukrotnie udzielali pomocy także nocą, gdy sprowadzali turystę z Suchych Czub oraz Rysów. Podczas nocnej wyprawy po turystę, którego zastała noc Rysach, ratownicy natrafili także na potrzebującą pomocy kobietę, która spadła żlebem, tzw. Rysą.

W okolicach Suchej Przełęczy, niedaleko szczytu Kasprowego Wierchu, turysta został porażony piorunem. Poszkodowany o własnych siłach dotarł do dyżurki TOPR na Kasprowym Wierchu, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Dalej turysta został przetransportowany kolejką linową do Kuźnic, skąd karetką trafił do szpitala.

"Spora część spośród osób ratowanych w wyższych partiach Tatr nie posiadała odpowiedniego wyposażenia oraz umiejętności. Przypominamy, że w Tatrach ciągle panują zimowe warunki, a do bezpiecznego poruszania się konieczne jest używanie sprzętu zimowego w postaci raków, czekanów oraz kasków. Ponadto w Tatrach ciągle występuje zagrożenie lawinowe i do bezpiecznego poruszania się konieczne jest posiadanie lawinowego ABC" - czytamy w komunikacie TOPR.