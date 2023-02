Tatry: Gigantyczna lawina zeszła w rejonie Morskiego Oka

Na drogę do Morskiego Oka pomiędzy Włosienicą a schroniskiem, ze Żlebu Żandarmerii zeszła kolejna potężna lawina śnieżna wyłamując las. Zwały śniegu całkowicie zasypały popularny szlak nad tatrzańskie jezioro - przekazał w niedzielę leśniczy znad Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.

"Wczoraj albo dziś w nocy Żlebem Żandarmerii zeszła lawina gigantycznych rozmiarów. Las w tym rejonie właściwie przestał istnieć. Drzewostan jest wyłamany po Rybi Potok. Czoło lawiny ma wysokość około 8 do 10 metrów, a jej szerokość to około 100 do 150 metrów" - ocenił leśniczy z rejonu ochronnego Morskie Oko.

Z uwagi na panujące w Tatrach wysokie zagrożenie lawinowe, wszystkie szlaki turystyczne są zamknięte.

W sobotę na popularny szlak do Morskiego Oka również zeszły lawiny. Trzy z nich ruszyły z Marchwicznego Żlebu wprost na taflę jeziora.