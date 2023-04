Tatry: Niedźwiedzica z młodymi w Dolinie Jaworzynki; szlak zamknięty

Z powodu pojawienia się niedźwiedzicy z młodymi w Dolinie Jaworzynki w Tatrach, od piątku popularny żółty szlak prowadzący z Kunic w kierunku Doliny Gąsienicowej jest zamknięty. Turyści muszą ustąpić przyrodzie - poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Aby zapewnić spokój niedźwiedziej rodzinie, która przebywa w pobliżu szlaku, od piątku do odwołania zamknięty zostaje żółty szlak turystyczny: Kuźnice - Dolina Jaworzynki - Przełęcz Między Kopami w obu kierunkach" - brzmi komunikat TPN.

"Priorytetem parku narodowego jest ochrona przyrody, w tym ochrona procesów naturalnych. Z tego powodu czasami ludzie muszą ustąpić dzikim mieszkańcom Tatr. Pracownicy terenowi Tatrzańskiego Parku Narodowego obserwują sytuację. Szlak zostanie otwarty, jak tylko sytuacja będzie bezpieczna dla tej rodziny i dla turystów" - wyjaśniają władze parku.

W sytuacji napotkania niedźwiedzia w pobliżu szlaku powinniśmy spokojnie i bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku.

Niedźwiedzie żywią się przeważnie roślinami - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca.

Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.