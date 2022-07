Tatry: Po kolizji droga w kierunku Morskiego Oka zablokowana; objazd przez Słowację

Na drodze dojazdowej do parkingów przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka doszło w czwartek do kolizji autobusu z samochodem osobowym. Lekko poszkodowane zostały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Droga jest całkowicie zablokowana – poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Do kolizji doszło na odcinku pomiędzy Wierchem Porońca a Łysą Polaną. Turyści chcący dojechać na parkingi przed szlakiem w kierunku Morskiego Oka, muszą korzystać z objazdu przez Brzegi i Jurgów, a następnie od strony słowackiej mogą dojechać do Łysej Polany.