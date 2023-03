Tatry: Po śnieżnej zamieci zaświeciło słońce; lawinowa trójka

Po sobotniej śnieżnej zamieci, w niedzielę nad Tatrami zaświeciło słońce zachęcające do górskich wędrówek. Na górskich szlakach jest jednak niebezpiecznie. Obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego.

Jak informują służby Tatrzańskiego Park Narodowego (TPN), szlaki zostały przysypane świeżą warstwą śniegu, w górnych partiach Tatr ich przebieg jest niewidoczny.

"W partiach graniowych utrzymuje się silny wiatr, utrudniający poruszanie się. Pokrywa śnieżna jest zróżnicowana - miejscami występują głębokie zaspy śniegu naniesionego przez wiatr, gdzie indziej śnieg jest wywiany do starszej, twardej warstwy. W godzinach porannych oraz w miejscach zacienionych, śnieg jest twardy i zmrożony, natomiast po południu, w miejscach nasłonecznionych robi się mokry i przepadający. Takie warunki wymagają dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, posiadania odpowiedniego sprzętu jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC - wraz z umiejętnością posługiwania się nim oraz bardzo dobrej oceny lokalnego zagrożenia lawinowego w terenie" - brzmi komunikat TPN.

Warstwa śniegu zalega również na niżej położonych szlakach i drogach dojściowych do schronisk. Wybierając się na wycieczki w tatrzańskie doliny, warto zabrać ze sobą kijki i raczki antypoślizgowe.

W sobotę rano ratownicy TOPR wyruszyli na pomoc mężczyźnie, który noc w bardzo trudnych warunkach, spędził w stromym terenie nieopodal szlaku zimowego do Dolin Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy podczas panującej zamieci, dotarli do poszkodowanego tuż po południu. Okazało się, że mężczyzna podczas błądzenia w głębokim śniegu poza szlakiem zgubił jednego buta. Turysta został sprowadzony na dół i trafił do zakopiańskiego szpitala.