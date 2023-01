Tatry: Silny wiatr osiąga prędkość do 100 km: h

W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął wiać silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 100 km/h. Temperatura na szczycie spadła do -8 st. C. Z uwagi na silny wiatr wstrzymano kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

W niedzielę na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zaplanowano konkurs Pucharu Świata w skokach, któremu mogą towarzyszyć trudne warunki spowodowane silnym wiatrem. Po południu podmuchy wiatru mają jednak słabnąć.

Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są trudne. Silny i porywisty wiatr powoduje łamanie się gałęzi i drzew na tatrzańskich szlakach. Poruszanie się w takich warunkach jest bardzo utrudnione - ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.