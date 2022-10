Tatry słowackie: Polscy wspinacze ewakuowani z Baranich Rogów

Słowaccy ratownicy tatrzańscy z Horskiej Zachrannej Służby w nocy z poniedziałku na wtorek ewakuowali parę polskich wspinaczy, która utknęła na południowej ścianie Baranich Rogów w słowackiej części Tatr Wysokich.

Ratownicy dotarli do wzywających pomocy Polaków za pomocą technik linowych w późnych godzinach nocnych. Jak informują słowaccy ratownicy na swojej stronie internetowej, polscy wspinacze po rozgrzaniu, przy asekuracji ratowników wspięli się na szczyt i dalej przy asekuracji linowej zjechali razem przez Baranią Przełęcz do doliny. Dalej ratownicy doprowadzili poszkodowanych do schroniska Teryego.

W schronisku para polskich wspinaczy przeczekała do świtu, a następnie zostali oni przetransportowani na pokładzie śmigłowca do Tatrzańskiej Łomnicy. 47-latek i jego 36-letnia towarzyszka nie wymagali pomocy medycznej.