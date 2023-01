Tatry: Wzrasta zagrożenie lawinowe; coraz więcej śniegu

Do trzeciego, znacznego stopnia wzrosło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne, a prognozowane kolejne opady śniegu wraz z silnym wiatrem będą pogarszały sytuację lawinową - ogłosili we wtorek wieczorem ratownicy TOPR.

"Prognozowany opad śniegu z wiatrem spowoduje gromadzenie depozytów śnieżnych w formacjach wklęsłych, depresjach i żlebach. Śnieg będzie słabo związany z podłożem, co skutkować będzie większym zagrożeniem lawinowym" - brzmi komunikat TOPR.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.

Lawinowa trójka obowiązuje również w słowackiej części Tatr.

Na Kasprowym Wierchu i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna przekroczyła już 120 cm, a w Zakopanem leży ponad pół metra białego puchu. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Podhala i Sądecczyzny o opadach śniegu i zamieciach śnieżnych spowodowanych silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 65 km/h. Intensywnych opadów w Tatrach należy się spodziewać także w najbliższych dniach.