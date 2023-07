Tatry: Zapowiada się idealna pogoda do wędrówek, trzeba się do nich dobrze przygotować

W Tatrach zapowiada się weekend z idealną pogodą do górskich wędrówek. Trzeba jednak pamiętać zapasie wody, kremach z filtrem, nakryciu głowy i odpowiednim planowaniu trasy – przypomina przewodnik tatrzański Tomasz Zając.

"Długi dzień, prawie bezchmurne niebo, to idealne warunki do wycieczek. Trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w taką pogodę. Powinniśmy pić dużo wody - podczas wysiłku nawet 3-4 litry na dobę, używać kremu z filtrem, okularów przeciwsłonecznych i koniecznie mieć nakrycia głowy" - zaapelował przewodnik tatrzański i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dodał, żeby przed wyruszeniem na górską wyprawę zabrać do plecaka kanapki i owoce, ewentualnie słodycze i żele energetyczne.

"Wybierając się w wyższe partie gór, mimo dobrych prognoz warto mieć kurtkę przeciwdeszczową, czapkę i rękawiczki oraz apteczkę. Planujmy wycieczki odpowiednio do swojej bieżącej kondycji i stanu zdrowia" - przypomniał.

W partiach szczytowych Tatr wciąż w żlebach i miejscach zacienionych zalegają płaty śniegu. Tak jest np. na szlaku na Rysy.

Na tatrzańskich szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny, dlatego warto jest kupić bilet wstępu do TPN wcześniej przez stronę internetową. W ten sposób unikniemy stania w długiej kolejce. Wybierając do Morskiego Oka należy wcześniej wykupić miejscówkę na parkingu zlokalizowanym przed szlakiem lub skorzystać z komunikacji zbiorowej.

W weekend w Zakopanem spodziewane są temperatury do 29 st. C, a na szczytach od 20 do 22 st.