Te raporty zmienią polski biznes. Na razie zna je tylko garstka

Unijna dyrektywa ws. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CRSD) obejmie w najbliższych latach coraz więcej firm, a póki co wiedzę na ten temat posiada zaledwie 100-150 z nich. Jak się do tego przygotować, mówi w rozmowie z WNP.PL Irena Pichola z Deloitte CE.

Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) obejmie w Polsce ok. 3-3,5 tys. przedsiębiorstw, a na razie - jak wylicza w rozmowie z WNP.PL Irena Pichola, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte - wiedzę na ten temat ma 100-150 firm.

- Największym wyzwaniem jest w tej chwili rozdzielenie w organizacji odpowiedzialności za to, kto ma jakie dane zbierać i jak je raportować. Często te procesy będą wspierać systemy informatyczne. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego modelu - zaznacza rozmówczyni WNP.PL.

- Zajmuję się tą tematyką od 20 lat, a od kilku widzę realne zainteresowanie nią ludzi przede wszystkim z zarządów firm i w niniejszym stopniu z rad nadzorczych - zauważa Irena Pichola.



Sednem dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) jest zwiększenie transparentności w biznesie i zapewnienie porównywalności danych odnoszących się do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Pozwoli to na podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych w horyzoncie strategicznym, ale także w codziennych wyborach związanych z prowadzeniem firmy.

W 2025 r. sprawozdanie z oddziaływania na środowisko w roku 2024 r. będzie musiała złożyć pewna grupa firm objęta już wcześniej dyrektywą NFRD (ang. Nonfinancial Disclosure Reporting Directive, dyrektywa Unii Europejskiej, która wprowadziła wymogi dotyczące raportowania informacji niefinansowych przez niektóre duże przedsiębiorstwa), ale rok później zbiór przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania niefinansowego znacznie się powiększy.

Wtedy „do systemu” mają przystąpić duże firmy spełniające dwa z trzech wymogów: suma bilansowa 20 mln euro, obrót 40 mln euro, zatrudnienie, 250 osób. Będą musiały złożyć sprawozdanie za rok 2025. W 2027 r. dołączą do nich średnie i małe firmy ze sprawozdaniem za 2026 r. (z możliwością przesunięcia o rok), a w 2029 r. grupy kapitałowe spoza Unii Europejskiej ze sprawozdaniem za rok 2028.

Na razie wiedzę o raportowaniu ma 100-150 firm, a obowiązek obejmie tysiące podmiotów

Nie są to odległe daty, dlatego już teraz warto przemyśleć, jak przygotować firmę do raportowania wpływu na środowisko. Część z nich ma ten etap za sobą, ale to niewielki ułamek.

- Od 18 lat jako Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowujemy raporty, wcześniej nazywane społecznymi, później zrównoważonego rozwoju, a dziś powiedzielibyśmy ESG, współpracując z pewną grupą spółek. One podróż do raportowania niefinansowego mają już za sobą i teraz będzie im dużo łatwiej. To jednak garstka, maksymalnie 100-150 podmiotów w Polsce. Cała reszta musi zdobyć się na wysiłek, w pierwszej kolejności zdobywając odpowiednią wiedzę - mówi Irena Pichola.

Zobacz całą rozmowę z Ireną Picholą z Deloitte CE:

Największym wyzwaniem jest w tej chwili rozdzielenie odpowiedzialności w organizacji za to, kto ma jakie dane zbierać i jak je raportować. Często te procesy będą wspierać systemy informatyczne, ale koncepcja musi wyjść od człowieka. Trzeba też pamiętać, że przygotowywane w firmie raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju (CRSD) będą poddawane zewnętrznej weryfikacji, tak jak raporty finansowe.

Zdaniem specjalistki Deloitte firmy muszą się liczyć ze zmianami organizacyjnymi po to, by odpowiednio przygotować pracowników do rzetelnego i wiarygodnego zbierania danych o wpływie na środowisko, ale nie będzie się to wiązało z dużymi dodatkowymi kosztami. Nie trzeba będzie powoływać w firmach specjalnych działów CSRD, a raczej lokować odpowiednio wyszkolonych pracowników we właściwych miejscach organizacji. Pomóc może w tym specjalistyczne doradztwo, umiejętne wdrożenie procedur, zbudowanie modeli, które potem trzeba będzie jedynie nadzorować.

- Najlepiej zacząć od zbierania prostych danych, np. o zużyciu energii w firmie. Trudniejsze jest potem przeliczenie ich na emisyjność. Skala trudności rośnie, gdy trzeba policzyć emisyjność w całym łańcuchu dostaw - wyjaśnia Irena Pichola.

Zainteresowanie wiedzą o wpływie gospodarki na klimat wśród menedżerów rośnie

Dyrektywa ma pomóc w osiągnięciu przez Stary Kontynent neutralności klimatycznej do roku 2050. W raportach czarno na białym będzie widać, która firma rozwija się zgodnie z tym celem, a która idzie w przeciwną stronę. A to już będzie miało realny wpływ na jej powodzenie w biznesie, w którym ograniczenie emisyjności będzie jedną z przewag konkurencyjnych. Dlatego tematyką coraz silniej interesują się zarządy i rady nadzorcze firm.

- Zajmuję się tą tematyką od 20 lat, a od kilku widzę realne zainteresowanie nią ludzi przede wszystkim z zarządów firm i w niniejszym stopniu z rad nadzorczych - zauważa Irena Pichola, dodając, że poziom wiedzy o oddziaływaniu na środowisko wśród polskich menedżerów jest niski. Wynika to z braku odpowiedniej edukacji w szkole, a potem na studiach.

Irena Pichola zajmuje się nią w różnych projektach, w które się zaangażowała: w Deloitte, ale także w Charter Zero Poland (program rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek), czy organizując studia na Akademii Leona Koźmińskiego. Najnowszy pomysł to studia prowadzone w Polsce i w Szwajcarii, gdzie meandry CSRD będą wyjaśniane na praktycznych przykładach. To przedsięwzięcia wymagające zaangażowania czasu, a nie weekendowe kursy.