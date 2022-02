Teatr Śląski w Katowicach włącza się w pomoc Ukrainie i zachęca do tego innych

Zespół Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach wyraża solidarność z Ukraińcami, zapowiada zbiórkę na pomoc ich krajowi oraz wspieranie ukraińskiej kultury; apeluje też o przekazywanie datków na rzecz Ukrainy.

W tym trudnym momencie musimy być solidarni - podkreślają pracownicy teatru.

"Nie ma słów na opisanie tego, co dzieje się dziś w Ukrainie. Nie ma słów, które by dostatecznie wyraziły nasz protest wobec rosyjskiej agresji" - napisali przedstawiciele Teatru Śląskiego w piątek na Facebooku. Zamieścili komunikat po polsku i ukraińsku.

"Brakuje słów na wyrażenie współczucia dla cierpienia ludzi, którzy giną od kul, ukrywają się przed bombami i muszą uciekać ze swojego kraju. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z Ukrainkami i Ukraińcami, naszymi przyjaciółmi, współpracownikami, obywatelami Ukrainy" - dodali.

Jak zauważyli, częścią rosyjskiej agresji na Ukrainę jest próba unieważnienia ukraińskiej kultury i państwowości, dlatego - jak zaznaczyli - zdecydowanie stają w jej obronie. 5 i 6 marca artyści Teatru Śląskiego zagrają spektakl pt. "Pokora" z ukraińskimi napisami. Zespół przygotowuje również czytanie zapisków, fragmentów, notatek, dialogów, monologów, słów napisanych teraz przez osoby z Ukrainy. Wydarzeniom tym towarzyszyć będzie zbiórka na pomoc Ukrainie.

Teatr Śląski zachęca także do wpłacanie datków zweryfikowanym organizacjom, zamieszczając na Facebooku linki do stron, za pomocą których można pomóc, np. bezpośrednio wspierając ukraińską armię, fundację, która jej pomaga, a także m.in. medyków działających na pierwszej linii frontu oraz dzieci, które straciły ojca podczas agresji rosyjskiej. Zespół teatru zamieścił też linki do zbiórki fundacji "Pomagam" i "Nasz Wybór".