Teatry polskie, czeskie i słowackie na cieszyńskim festiwalu Bez Granic

Spektakle z Polski, Czech i Słowacji scen zarówno dramatycznych, jak i lalkowych, zobaczą widzowie podczas 32. międzynarodowego festiwalu teatralnego „Bez Granic”, który rozpocznie się dziś wieczorem w Cieszynie i Czeskim Cieszynie – podał PAP dyrektor artystyczny Janusz Legoń.

Festiwal zainauguruje wieczorem na deskach Cieszyńskiego Teatru w Czeskim Cieszynie spektakl "Encyklopedia filmów akcji" w wykonaniu aktorów praskiego teatru "Pod Palmovkou". To zwariowana komedia science fiction osadzona na tle filmów akcji, szalona podróż w czasie i historii Czech.

W niedzielę po południu otwarta zostanie również wystawa "80 x Olbiński". Jak podał Janusz Legoń, to jubileuszowa panorama twórczości Rafała Olbińskiego, nie tylko z dziedziny sztuki plakatu, z której artysta jest znany w świecie. "To obszerna prezentacja jego dorobku - niezwykła i wyjątkowa, bo przygotowana specjalnie dla Cieszyna" - powiedział.

Festiwal potrwa do 8 października. Dyrektor Legoń przypomniał, że w czwartek 87. urodziny obchodziłby Vaclav Havel, czeski pisarz, działacz antykomunistyczny, a później prezydent Czechosłowacji i Czech. Jego twórczości poświęcona była pierwsza edycja festiwalu w 1990 roku. "Oprócz tego, że motyw havlowski pojawia się w +Encyklopedii filmów akcji+, to jeszcze - dokładnie w czwartek - teatr Dokola z Taboru zaprezentuje mało znaną sztukę Havla +Świnia+" - powiedział Legoń. To zabawna historia o tym, jak Havel, będąc jeszcze w opozycji demokratycznej, próbował zdobyć świnię, by urządzić dla przyjaciół wiejskie świniobicie. Napisał ją w 1987 roku.

Wśród spektakli, które zobaczą widzowie, będzie między innymi "Kaspar" Teatru Biuro Podróży z Poznania, który wystąpi w malowniczym plenerze cieszyńskiego Wzgórza Zamkowego. Nad Olzą, po raz pierwszy od wielu lat, pojawi się też scena tańca. Widowisko "Romeos & Julias unplagued. Traumstadt" to koprodukcja Polskiego Teatru Tańca z Poznania i kolektywu Bodytalk z Muenster. "To adaptacja +Romea i Julii+ w kontekście pandemii. To ciekawostka przekraczająca granice" - podał Legoń.

Tradycyjnie na festiwalu zaprezentują się zespoły teatru z Czeskiego Cieszyna. Scena Polska pokaże na festiwalu premierę "Ballady dla bandyty" w reżyserii Petra Kracika, a lalkowa Bajka przedstawi widowisko dla dzieci "Bylo nas pet".

Janusz Legoń poinformował PAP, że w tym roku laureat głównej nagrody - statuetki "Złamanego szlabanu" - zostanie wyłoniony przez jurorów spośród 11 spektakli. Swoją nagrodę przyzna też publiczność.

Festiwalowi towarzyszyć będą koncerty, między innymi zespołu Czereśnie, Mai Kleszcz, a także Beaty Hlavenkovej i Oskara Toeroeka. Oprócz prac Olbińskiego będzie można zobaczyć także wystawę "Maski", inspirowaną teatrem i nie tylko, której kuratorem jest Ladislav Szpyrc, autor plakatu na tegoroczną edycję.

Festiwal Bez Granic jest sztandarową imprezą stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, wywodzącego się z demokratycznej opozycji. Jej działacze w latach 80. XX wieku organizowali między innymi nielegalne spotkania opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji.

Pomysłodawcami stworzenia festiwalu byli w 1990 r. działacze Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Jerzy Kronhold z Cieszyna i Jakub Matl z Czeskiego Cieszyna. Pierwsza edycja festiwalu, która była poświęcona twórczości Vaclava Havla. Impreza pierwotnie nosiła nazwę "Na Granicy". Została ona zmieniona po wejściu Polski, Czech i Słowacji do UE.

Obecnie organizatorem festiwalu są: cieszyński oddział SPCzS i czeskocieszyńskie stowarzyszenie Człowiek na Granicy.