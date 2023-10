Technologiczny skok w produkcji AGD w Polsce. Kosztował 400 mln zł

Firma BSH zakończyła wartą 400 mln zł inwestycję w nową halę fabryczną w Łodzi, w której ruszyła już produkcja nowoczesnych modeli pralek. W związku z tym firma zamierza produkować w Łodzi 1,3 mln pralek rocznie i zwiększyć zatrudnienie o 50 nowych pracowników.

Nową halę produkcyjną otwarto uroczyście w czwartek. Powstała ona na terenie istniejącej już fabryki przy ul. Papierniczej w Łodzi, w którym od 25 lat powstają pralki.

W ramach wartej 400 mln zł inwestycji zmodernizowano infrastrukturę budynku, zakupiono i zainstalowano dwie nowoczesne linie produkcyjne oraz rozbudowano park maszynowy. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie produkcji nowych modeli pralek oraz zwiększenie liczby stanowisk pracy.

Dzięki nowej hali ruszy produkcja zupełnie nowych, zaawansowanych technologicznie pralek

- Jesteśmy dziś świadkami otwarcia nowych linii produkcyjnych. Dzięki nim nasza firma, zawsze mocna znakami towarowymi Bosh i Siemens, ma w swojej produkcji w Polsce najnowsze modele pralek. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pogłębić proces produkcyjny, jak i wdrożyć elementy Przemysłu 4.0 - powiedział prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w Polsce Konrad Pokutycki.

Przypomniał, że BSH jest w Łodzi od blisko 30 lat i jest obecnie jednym z największych prywatnych pracodawców w tym mieście. Kolejnych 50 osób ma znaleźć zatrudnienie w firmie dzięki otwarciu nowej hali.

Nowe linie produkcyjne są przeznaczone do produkcji zupełnie nowych, zaawansowanych technologicznie pralek, m.in. z programami m.in. samodzielnego dozowania detergentów, oszczędzania wody i prądu oraz ułatwiającymi prasowanie i wyróżniających się cichą pracą.

Jochen Heel z zarządu BSH poinformował, że otwarcie nowej hali zwiększy w Łodzi produkcję pralek o 30 proc. w ciągu roku - z 1 mln sztuk do 1,3 mln w kolejnych latach.

Linie produkcyjne BSH w Łodzi wykorzystują rozwiązania z dziedziny Przemysłu 4.0

Z kolei dyrektor łódzkiej fabryki pralek BSH Małgorzata Jardzioch zwróciła uwagę, że nowa hala produkcyjna to także poprawa warunków pracy. Rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 wspierają pracowników w codziennych obowiązkach na przykład przypominając, jak dany element powinien być zamontowany. Bardziej uciążliwe i cięższe prace zostały przejęte przez roboty.

"Ta inwestycja wpisuje się w strategię BSH o tworzeniu przyjaznych miejsc pracy. Nowa linia produkcyjna jest łatwiejsza w obsłudze i lepiej się na niej pracuje. Mając nową infrastrukturę i nowy produkt z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość, bo mamy bezpieczne, dobre miejsca pracy i możemy się tu rozwijać" - powiedziała.

Obecny na konferencji wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik podziękował firmie BSH za kolejne inwestycje w mieście zapoczątkowane w 1994 roku, po upadku przemysłu włókienniczego, kiedy bezrobocie sięgało blisko 30 proc.

"Dziękuję za te wiele wspólnych lat, za to, co zrobiliście w Łodzi, że uwierzyliście w to miasto w tamtych trudnych czasach, kiedy niewielu było takich optymistów. Im więcej fabryk, im więcej inwestorów tym większa konkurencja na rynku i lepsze warunki do pracy, tym większe perspektywy dla miasta. Dlatego im więcej biznesu, tym lepiej" - przyznał.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group.

W Polsce jest sześć zakładów BSH, produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim tzw. małe AGD. W Polsce firma zatrudnia ok. 8 tys. pracowników, z czego większość w Łodzi.