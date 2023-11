Technologie do firmy trzeba wprowadzać z głową. Mogą przynieść wielomilionowe straty

Inwestycje w robotyzację stają się kluczowe w obliczu deficytu pracowników. Zły dobór i niezabezpieczenie technologii to nie tylko brak efektów, ale i ryzyko wielomilionowych strat.

W kontekście rosnącego deficytu pracowników i niekorzystnych trendów demograficznych w Polsce inwestycje w robotyzację stają się dla wielu firm warunkiem zachowania konkurencyjności.

Wdrożenie rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki, Przemysłu 4.0 oraz sztucznej inteligencji nie tylko poprawia wydajność zakładu, ale także wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pracy.

Zdzisław Czerwiec, wiceprezes firmy Śnieżka, w rozmowie z WNP.PL radzi jednak, by wprowadzając do firmy nowe rozwiązania, nie zapominać o zapewnieniu odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa przemysłowego, a także dopasowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb firmy.

Menedżer Śnieżki: trendy demograficzne są wyjątkowo niekorzystne. Inwestycje w automatyzację i robotyzację to konieczność

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka powstała w 1984 roku na Podkarpaciu. Według European Coatings w 2023 roku firma należy do 25 czołowych producentów farb w Europie. To wiodący dostawca farb i lakierów dekoracyjnych w Polsce, silnie obecny na węgierskim rynku farb dekoracyjnych, lider w produkcji farb na Ukrainie.

Po sześcioma markami Śnieżka produkuje wyroby do zabezpieczania i dekoracji powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym farby do malowania ścian, drewna i metalu oraz systemy izolacji termicznej.

Na czym aktualnie skupia się firma? Jak mówi w rozmowie z portalem WNP.PL wiceprezes firmy i jej dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw Zdzisław Czerwiec, działając w branży produkcji chemii budowlanej, która cechuje się dużą konkurencją, Śnieżka od wielu lat uczestniczy w bardzo silnym, globalnym trendzie automatyzacji przemysłu.

- Dodałbym do tego jednak pewien bardzo istotny, krajowy kontekst. Zarządzając obecnie spółką produkcyjną w Polsce, nie można pominąć elementu deficytu pracowników oraz bardzo niekorzystnych trendów demograficznych. Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż w wielu innych europejskich krajach, co najprawdopodobniej doprowadzi m.in. do dużego niedoboru pracowników w przyszłości. Mam na myśli zwłaszcza kadrę wykwalifikowaną - mówi Czerwiec.

W tej sytuacji, jak ocenia, inwestycje firm w robotyzację powoli będą stawały się wręcz nieodzowne dla zachowania konkurencyjności na rynku.

- Na inwestycję zawsze jest dobry czas, pod warunkiem że przyniesie ona oczekiwaną stopę zwrotu. Mierzoną nie tylko zyskiem, ale np. ochroną przed utratą konkurencyjności - podkreśla Zdzisław Czerwiec.

Maszyny pracują ramię w ramię z ludźmi. Dzięki nim zwiększa się wydajność i spadają koszty

Wiceprezes Śnieżki wskazuje też, które rozwiązania z obszaru automatyki, robotyki i Przemysłu 4.0 mają z punktu widzenia firmy takiej jak Śnieżka największy potencjał.

- Są to przede wszystkim rozwiązania, w tym roboty, automatyzujące wykonywanie prostych prac. W wielu naszych zakładach maszyny pracują już ramię w ramię z ludźmi. Dzięki nim mamy większą wydajność, co zmniejsza koszty produkcji - mówi Czerwiec.

Nie mniej ważne w tej kwestii jest to, że wspomniane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo pracy.

- Obserwujemy to choćby po mniejszej liczbie wypadków. Jest to już bardzo istotne również wobec trendu zrównoważonego rozwoju i coraz większych oczekiwań wielu naszych interesariuszy w odniesieniu do wskaźników ESG (kryteria dotyczące relacji ze środowiskiem, społeczne oraz zasady ładu korporacyjnego - przyp. red.); ESG promuje zrównoważony rozwój, uwzględniając wpływ organizacji na środowisko, relacje z pracownikami, społeczność i zarządzanie wewnętrzne, nie tylko zyski finansowe, w tym dane dotyczące wypadkowości - mówi wiceprezes firmy.

Technologie oparte na przetwarzaniu danych wymagają szczególnych zabezpieczeń

Jako inne rozwiązania z dużym potencjałem Czerwiec wskazuje te przeznaczone do zarządzania produkcją (MES). Jak wyjaśnia, umożliwiają one lepszą kontrolę i optymalizację procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

- Nie do pominięcia jest także trend wprowadzania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Analizują one duże ilości danych produkcyjnych, monitorują maszyny on-line i prognozują awarię, pozwalając na optymalizację kosztów ich serwisowania, zachowanie ciągłości procesów - mówi Czerwiec.

Zdzisław Czerwiec podkreśla także, że technologie oparte na Internecie Rzeczy - m.in. stosowane przez Śnieżkę wózki autonomiczne - umożliwiają monitorowanie i zdalne sterowanie maszynami i urządzeniami w czasie rzeczywistym, a to - jak dodaje nasz rozmówca - przekłada się realnie na lepsze wykorzystanie zasobów i mniejsze straty.

Przy znacznej robotyzacji i digitalizacji procesów w każdej fabryce nie można zapominać o tym, że systemy mogą paść ofiarą cyberataków, których skutki mogą być dotkliwe. Firmy w fazie dynamicznej cyfryzacji są wystawione na szczególne ryzyko tego typu agresji. Kluczowe jest więc zapewnienie cyberbezpieczeństwa przemysłowego.

- Ochrona przed cyberzagrożeniami staje się kluczowym elementem w utrzymaniu ciągłości procesów produkcyjnych, logistycznych i sprzedażowych, opartych przecież na danych. Ich ochrona to jeden z naszych priorytetów i dlatego w tym obszarze zrealizowaliśmy w ostatnich latach wiele inwestycji - mówi Czerwiec.

Jak dodaje, wszystkie wymienione przez niego technologie i rozwiązania mają potencjał, aby przynieść znaczące korzyści polskim firmom. Podkreśla jednak, że nie chodzi tylko o zwiększenie zyskowności - w wielu przypadkach znacznie ważniejsza jest przede wszystkim ochrona przed stratami, w tym przed utratą konkurencyjności.

- Puentą naszej rozmowy niech będzie to, że wdrażanie danych rozwiązań powinno być poprzedzone analizą konkretnych potrzeb oraz specyfiki kultury naszej organizacji. Taką drogę obrała Śnieżka - bez tego aspektu mogliśmy zmarnotrawić olbrzymie środki, które zainwestowaliśmy w robotyzację i automatyzację. Prawdziwym źródłem sukcesu jest tzw. customizacja rozwiązań, czyli ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika - podsumowuje Czerwiec.