Tego procesu firmy lekceważyć nie mogą. Inaczej skazują się na porażkę

Nie będzie ani łatwo, ani tanio, ale Polska w kilkuletniej perspektywie może osiągnąć średni europejski poziom cyfryzacji gospodarki. Ważne, by wsiąść do tego pociągu, podkreślali uczestnicy panelu "Jak sfinansować cyfrową zmianę" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Cyfryzacja przedsiębiorstw to trend, którego nic już nie odwróci. Firmy, które go zignorują, licząc na to, że "zostanie po staremu", skazują się na utratę konkurencyjności, podkreślali uczestnicy panelu "Jak sfinansować cyfrową zmianę" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Proces digitalizacji powinien zostać poprzedzony zdefiniowaniem celów, przygotowany, zaplanowany i rozłożony w czasie - tak, by faktycznie przyniósł korzyści.

Firma do realizacji tego procesu powinna wyznaczyć zespół, a o sensowności i potrzebie takich działań trzeba przekonać całą załogę.

Powinniśmy cyfryzować to, co nam się najbardziej opłaci, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych, dodawali dyskutanci.

Cyfryzacja przemysłu to nie moda, to konieczność, podkreślali uczestnicy panelu "Jak sfinansować cyfrową zmianę" podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0. Dobrze przeprowadzony proces cyfryzacji nie tylko usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także poprawia jego efektywność. Dzięki cyfryzacji możemy zwiększyć produktywność, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Za procesem cyfryzacji przemawia także fakt, że może być on elementem dostosowania się do nowych przepisów związanych z ochroną środowiska czy energooszczędnością.

Polska goni europejską średnią w poziomie cyfryzacji firm

- Przy obecnym poziomie cyfryzowania polskich firm osiągniemy średni poziom europejski w ciągu 5-7 lat - mówił Tomasz Haiduk, prezes i założyciel Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Jak zauważył, nie oznacza to jednak doścignięcia liderów, bo ci często prowadzą w sferze cyfryzacji pilotażowe rozwiązania, których adaptacja do polskich warunków nie jest realna, ale których wręcz nie bierze się jeszcze pod uwagę.

To, co jest kluczowe w procesie cyfryzacji polskich firm, to plan tego procesu. Nie powinien być on dokonywany pod wpływem impulsu, mody, czy naśladowania. Często przygotowanie planu, jak scyfryzować procesy w danej firmie i wskazanie kluczowych procesów, które powinny być nim objęte, zajmuje więcej czasu niż samo wdrożenie narzędzi i systemów.

Bardzo ważnym elementem procesu są ludzie przeprowadzający cyfryzację. To nie mogą być osoby przypadkowe, poświęcające się implementacji cyfrowych rozwiązań na marginesie swoich stałych obowiązków.

- To muszą być pracownicy na pełen etat, którzy mają doświadczenie w procesach produkcyjnych i dobrze wiedzą, co chcemy osiągnąć - przekonywał Haiduk. Jego zdaniem warto zainwestować w takich pracowników, ponieważ wówczas faktycznie proces cyfryzacji przyniesie wymierne dla spółki korzyści.

Polska nie cyfryzuje się tak szybko, jak powinna

Agnieszka Kania, dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych w ING Lease, zauważyła jednak, że choć Polska coraz lepiej radzi sobie pod względem robotyzacji (druga dziesiątka krajów na świecie), to zarazem nie cyfryzuje się tak szybko, jak mogłaby.

Jak podkreśliła, liderami cyfryzowania są branże motoryzacyjna, tworzyw sztucznych czy obróbki metali. W wielu sektorach sytuacja nie wygląda różowo.

Jej zdaniem firmy powinny zwrócić uwagę na to, jak prowadzi się cyfryzację w europejskich państwach liderujących w tym procesie, czyli w Niemczech i w krajach skandynawskich.

Według niej możliwy jest sukces. Taki, jak na przykład odniosła nasza branża bankowa, która pod względem cyfryzacji jest w czołówce.

Zanim jednak firmy rozpoczną proces cyfryzacji, powinny zdiagnozować, co jest im w tej sferze najbardziej potrzebne. Konieczne jest - zdaniem Macieja Malika, prezesa zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - przygotowanie się do procesu.

- Kluczem są kompetencje, jakich potrzebujemy - tłumaczył Malik.

Cyfryzacja powinna być działaniem celowym, a nie przypadkowym

Mateusz Markowski, menedżer w zespole Biznes i Innowacje w CRIDO, wskazał z kolei, że warto przygotować całościowy program cyfryzacji. Wskazane jest zaplanowanie procesu na całe lata. Na przykład tak postępuje producent sprzętu AGD – Amica.

Menedżer podkreślał także wagę prawidłowego zdiagnozowania działań. Powinniśmy cyfryzować to, co nam się najbardziej opłaci, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych.

Specjaliści, nie tylko Tomasz Haiduk, wskazywali, na "ludzki", kadrowy aspekt procesu cyfryzacji. To kwestia osób, które będą za niego odpowiadać. Nie może być to bowiem działanie dorywcze. Za cyfryzację w firmie powinni odpowiadać konkretni ludzie.

Zwłaszcza że sam proces nie jest łatwy i tani. Co więcej, często może nieść poważne konsekwencje.

Jak przyznał Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, niektórzy kontrahenci już oczekują cyfryzacji produkcji od partnerów.

Unia chce, aby cyfryzowały się zarówno małe, jak i duże podmioty

Skąd wziąć pieniądze na proces? Wszystko zależy od tego, co dokładnie cyfryzujemy, w jakiej sferze działalności firmy.

Najczęściej firmy wybierają kredyt, bo można go wykorzystać w wielu rozwiązaniach dotyczących cyfryzacji. Jednak jeśli firmy np. wymieniają park maszynowy na taki, który jest dostosowany do np. zarządzania cyfrowego, to wówczas możliwy jest leasing.

Proces cyfryzacji wspiera Unia Europejska, a środki kierowane są przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. O unijne dofinansowanie mogą się ubiegać także całkiem duże podmioty.

Kluczowa jest w tych staraniach innowacyjność wdrażanych projektów. Takie mają największe szanse na dofinansowanie. Ono zaś może sięgnąć nawet ponad połowy całkowitych kosztów. I tu, jak wskazywali specjaliści, kluczem jest opłacalność projektu – kłania się porządnie zrobiona diagnoza tego, co chcemy osiągnąć dzięki cyfryzacji.

Zobacz relację z panelu „Jak sfinansować cyfrową zmianę”, który odbyła się podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0: