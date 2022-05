Teleskop Jamesa Webba jest już w idealnym ustawieniu, gotowy do uruchomienia

NASA potwierdziła, że teleskop Jamesa Webba został idealnie ustawiony na swojej pozycji i może wykonywać doskonale ostre zdjęcia kosmosu. Teraz nadszedł czas uruchomienia pokładowych instrumentów, co ma potrwać dwa miesiące.

Po pełnym przeglądzie, eksperci z NASA orzekli, że po siódmym - finalnym etapie pozycjonowania, oczekiwane od lat kosmiczne obserwatorium znalazło się w odpowiedniej pozycji do chwytania idealnie ostrych obrazów.

Teleskop wykonał próbne zdjęcia w pełnym polu widzenia (https://www.eurekalert.org/multimedia/932514)

"Te niesamowite testowe ujęcia wykonane przez ustawiony z powodzeniem teleskop pokazują, co ludzie z różnych krajów mogą osiągnąć, kiedy kieruje nimi odważna naukowa wizja badania wszechświata" - zauważa Lee Feinberg z NASA's Goddard Space Flight Center odpowiedzialny za obserwatorium optyczne teleskopu.

Instrument spisuje się jeszcze lepiej, niż przewidywali inżynierowie. Lustra Webba chwytają doskonale skupione światło i przekazują je do wszystkich pokładowych przyrządów.

Jakość jest ograniczona tylko przez zjawiska fizyczne związane z naturą światła i wielkością samego teleskopu.

"Razem z ukończeniem ustawiania teleskopu i po trwających pół życia przygotowaniach moja rola w pracach przy misji Teleskopu Jamesa Webba dobiegła końca" - mówi Scott Acton, jeden z pracujących nad nim naukowców.

"Nadesłane zdjęcia głęboko zmieniły to, jak patrzę na wszechświat. Otacza nas symfonia stworzenia; galaktyki są wszędzie. Moją nadzieją jest, aby każdy na świecie je zobaczył" - dodaje ekspert.

Teraz nadszedł czas na uruchamianie wszystkich instrumentów. Potrwa to kolejne dwa miesiące. Każdy z przyrządów to wysoce skomplikowany detektor o specyficznych zadaniach, wyposażony w unikalne soczewki, maskownice, filtry i innymi elementy.

Wszystkie instrumenty będą teraz konfigurowane i testowane w różnych kombinacjach, aby potwierdzić ich zdolność do prowadzenia obserwacji. M.in. teleskop będzie kierowany w różne strony nieba, co będzie powodowało zmiany w ilości docierającego do niego słonecznego promieniowania. Pozwoli to na sprawdzenie termicznej stabilności przy obserwacji obiektów w różnych punktach.

W trakcie wszystkich testów, co dwa dni inżynierowie będą sprawdzać ułożenie luster i w razie potrzeby wprowadzać korekty.

Na ten okres cały kluczowy dla tego etapu personel zebrał się w Mission Operations Center, w Space Telescope Science Institute, w Baltimore.

Teleskop Jamesa Webba to najpotężniejszy, największy i najbardziej złożony teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek powstał.

Naukowcy liczą, że odpowie na pytania związane z Układem Słonecznym, odległymi gwiazdami i początkami wszechświata.

Powstał przy współpracy m.in. NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Więcej informacji: https://webb.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html