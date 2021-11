Terlecki: chcemy zwołać specjalne posiedzenie klubu z udziałem fachowców w kwestiach związanych z epidemią Covid-19

O planach zwołania specjalnego posiedzenia klubu PiS z udziałem fachowców, które poświęcone miałoby być kwestiom związanym z epidemią Covidowi-19, w tym m.in. szczepieniom - mówił w poniedziałek wicemarszałek Sejm, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W TVP Info Terlecki został zapytany o plany złożenia projektu ustawy ws. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz jak przekonać nieprzekonanych we własnych szeregach, że warto się jednak głębiej pochylić nad kwestią Covid-19 i szczepieniami.

"Są różne sposoby przekonywania, chcemy też odbyć takie specjalne spotkanie klubu temu poświęcone z udziałem fachowców. Myślę, że nasz klub uda się przekonać, a także tu liczymy na poparcie przynajmniej części, tej rozsądniejszej części opozycji, że także się do tych planów przychyli" - powiedział szef klubu PiS.

"Okaże się, na ile w ogóle restrykcje są potrzebne, ten Fundusz zapowiadany już wcześniej teraz można powiedzie jest jego przyśpieszenie" - dodał.

Wyjaśnił, że jest to efekt spotkania klubów i kół parlamentarnych z marszałek Sejmu Elżbiety Witek. "Wszyscy uczestnicy zgadzali się, że to jest rozwiązanie, które warto wprowadzić i na które oczekuje społeczeństwo" - powiedział Terlecki.

Po piątkowym spotkaniu u marszałek Sejmu wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym zostanie w poniedziałek skierowany do Sejmu. W poniedziałek Kraska powiedział, że tego dnia będą pod projektem zbierane podpisy posłów, aby złożyć go na najbliższym posiedzenie Sejmu, które rozpoczyna się we wtorek.

Kraska powiedział, że w ustawie powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych mogą znaleźć się przepisy dotyczące darmowych testów "dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi" oraz dodatków dla ludzi wykonujących zawody niemedyczne, zatrudnionych przy walce z pandemią.

Terlecki był pytany, czy będzie procedowany projekt ustawy pozwalający pracodawcy sprawdzać, kto jest zaszczepiony.

"Nasze służby medyczne z Ministerstwem (Zdrowia) łącznie śledzą rozwój sytuacji, jeśli prognozy się sprawdzą, tzn. że ten szczyt (zakażeń) mamy w tej chwili wokół siebie i liczba zakażeń zacznie spadać, to obostrzenia w jakimś groźnym zakresie nie będą konieczne" - powiedział Terlecki.

Zaznaczył jednak, że trzeba brać pod uwagę również "czarne prognozy, że ta fala pandemii będzie nam towarzyszyła przez szereg miesięcy".

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w połowie listopada, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.