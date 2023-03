Terlecki: jednym z powodów dążenia Tuska do jednej listy opozycji jest obietnica obalenia władzy PiS

Są dwa powody dążenia Donalda Tuska do jednej listy wyborczej opozycji; jeden jest taki, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę PiS. Z perspektywy Brukseli czy Berlina najprościej jest to zrobić jedną listą opozycji – powiedział portalowi i.pl szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki został zapytany przez i.pl, czy cieszy go, że opozycja znów się pokłóciła, tym razem o wspólną listę na wybory parlamentarne. "Opozycja jest od dawna pokłócona. Więc do tego już wszyscy zdążyli się przyzwyczaić" - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.

Według niego, "ma to też wpływ na wynik sondaży dla opozycji". "Po pierwsze - pomysł jednej listy jest - wydaje mi się - bardzo mało realny i trudny do przyjęcia przez poszczególne partie. Po drugie - szef PO Donald Tusk się zabrał do tego fatalnie - szantażuje, straszy, grozi, pokrzykuje i pospiesza inne partie opozycyjne. Zachowuje się tak, jakby były już pod jego kierownictwem czy nadzorem. W ten sposób zraża sobie liderów i aparat partyjny mniejszych partii. Wiedziałem, że nic z jednej listy opozycji na wybory parlamentarne nie będzie" - powiedział Terlecki.

Pytany, dlaczego szef PO tak bardzo dąży do wspólnej listy opozycji, wicemarszałek Sejmu odparł, iż uważa, że są dwa tego powody. "Jeden jest taki, że wyjechał z Brukseli z obietnicą, że obali władzę Prawa i Sprawiedliwości. Żeby to zrobić, to - tak na oko z perspektywy Brukseli czy Berlina - wydaje się, że najprościej jest to zrobić jedną listą opozycji i w ten sposób walczyć z Prawem i Sprawiedliwością. Drugi powód jest taki, że PO widzi sondaże i ma też wewnętrzne sondaże. Coraz bardziej poważnie liczą się z tym, że przegrają. A wtedy - w takiej sytuacji jednej listy - Tusk staje się liderem całej opozycji już niekwestionowanym" - zaznaczył Terlecki.

Pytany, czy wyobraża sobie, "jakby miał wyglądać ewentualny wspólny rząd opozycji po wyborach, skoro już teraz kłóci się w zasadzie o mało istotne rzeczy", szef klubu PiS odparł, że "po pierwsze - Tusk z pewnością miałby oponentów wewnątrz opozycji, którzy kwestionowaliby jego premierostwo". "Po drugie - w opozycji jest pewnie z pięciu poważnie chętnych i przekonanych o tym, że ich polityczny dorobek jest na tyle poważny, że należy im się funkcja premiera" - dodał.

Dopytywany, kogo ma na myśli, Terlecki powiedział: "są tacy na lewicy, jest i (lider Polski 2050 Szymon) Hołownia, który ma ogromną chęć zostania premierem, choć wydaje mi się, że z tego grona jest najsłabszy intelektualnie i organizacyjnie. Jest też (szef PSL, Władysław) Kosiniak-Kamysz". "Będzie zatem bardzo trudno powołać rząd, gdyby - nie daj Boże - udało im się wygrać. Na szczęście, coraz wyraźniej widać, że to się nie uda, więc pozostaje stawka lidera partii i ewentualnie lidera opozycji" - podkreślił Terlecki.