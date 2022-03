Terlecki: jeśli będą senackie poprawki do ustawy o obronie ojczyny, Sejm zajmie się nimi w piątek

Nie wiemy, czy spodziewać się senackich poprawek do ustawy o obronie ojczyzny, jeśli się pojawią Sejm zajmie się nimi w piątek - stwierdził w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. To byłby to jedyny punkt posiedzenia - dodał.

Sejm w ubiegły piątek uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która m.in. zwiększa wydatki budżetowe na obronność i zwiększa liczebność Wojska Polskiego. Za przyjęciem ustawy głosowało 450 posłów, nikt nie był przeciw, pięciu posłów Konfederacji się wstrzymało. Ustawa trafiła do Senatu

We wtorek o sprawie tej ustawy rozmawiali prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który powiedział później, że zostanie zrobione wszystko, aby w Senacie ustawa została przyjęta jak najszybciej i nie wykluczył, że bez poprawek. Zastrzegł, że decyzja należy oczywiście do senatorów. Senat wznowi posiedzenie w czwartek o godz. 11.00.

"Słyszeliśmy od marszałka Senatu, że są możliwe poprawki, a nawet że możliwe, że będą, a potem słyszeliśmy, że nie będzie. Więc nie wiemy, czego się trzymać. Jesteśmy gotowi do tego, by w piątek odbyć posiedzenie Sejmu i odnieść się do poprawek Senatu" - powiedział Terlecki w środę dziennikarzom. "Na tym posiedzeniu byłby to jedyny punkt" - dodał.

Zapytany z kolei o projekty w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Terlecki odpowiedział, że "rozpoczną się prace w komisji w tym tygodniu".

W Sejmie złożonych zostało pięć projektów zakładających likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której organizacja i funkcjonowanie jest przedmiotem sporu polskiego rządu z Komisją Europejską. Ostatnie trzy projekty, które trafiły do Sejmu, wyszły z obozu Zjednoczonej Prawicy. Swoje pomysły na reformę przedstawili: prezydent, posłowie PiS a także Solidarna Polska. Projekty wniosły też kluby Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Pytany, do którego z tych projektów jest PiS-owi najbliżej, Terlecki odparł, że jest ich kilka "natomiast oczywiście te, które najpoważniej będą brane pod uwagę - to projekt prezydencki i projekt klubu PiS". Dopytywany o projekt autorstwa Solidarnej Polski odparł: "Wymieniłem te dwa, które będziemy brać z pewnością najpoważniej pod uwagę".

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS) mówił PAP kilka dni temu, że prace legislacyjne nad projektami rozpoczną się najpewniej na posiedzeniu zaplanowanym na 23 i 24 marca. Przekazał również, że wiodącym będzie projekt prezydencki.

Projekt złożony w Sejmie na początku lutego przez prezydenta zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej, sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Projekt PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zakłada m.in. przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów SN jako całości i pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej tego sądu rozpatrywania spraw innych zawodów prawniczych.

Projekt nowej ustawy o SN autorstwa Solidarnej Polski przewiduje nowy Sąd Najwyższy składający się tylko z dwóch Izb: Prawa Prywatnego oraz Prawa Publicznego, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby sędziów SN do maksymalnie 30 i zakresu spraw rozpatrywanych przez ten sąd.

W Sejmie jest także projekt zmian w sądownictwie, znoszący m.in. Izbę Dyscyplinarną i zakładający nowy sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa - firmowany przez parlamentarne ugrupowania opozycyjne, wchodzące w skład klubów KO oraz Lewicy, a także organizacje społeczne. W Sejmie od dawna znajduje się też inny projekt, zgłoszony przez Lewicę.

W zeszłym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że podjęła decyzję, że wszystkie pięć projektów ustaw sądowych będzie rozpatrywanych wspólnie.