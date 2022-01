Terlecki: jesteśmy murem za rządem premiera Morawieckiego

Jesteśmy murem za rządem premiera Mateusza Morawieckiego - zapewnił szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dodał, że w najbliższych dniach "zostaną uspokojeni" ci, którzy uważają, że stracili na Polskim Ładzie.

Dziennikarze pytali Terleckiego w Sejmie o doniesienia, że wśród polityków PiS pojawiają się głosy, iż premier Morawiecki powinien zostać zdymisjonowany w związku z chaosem przy wprowadzeniu Polskiego Ładu. Szef klubu PiS podkreślił, że takich głosów nie słyszał. "Jesteśmy murem za rządem premiera Morawieckiego" - zapewnił Terlecki.

"Były rzeczywiście kłopoty, które wynikały z niedoprecyzowania pewnych elementów tego planu i oczywiście także trudności, które mieli ci, którzy naliczali wynagrodzenia czy emerytury. To wszystko się wyjaśnia. W najbliższych dniach uspokojona zostanie opinia, a także ci, którzy uważają, że stracili, bo dostali mniejsze wynagrodzenia czy emerytury. Wszystko zostanie wyrównane" - dodał.

Na uwagę, że zmiany zostały wprowadzone w szybkim tempie, polityk PiS odpowiedział: "Spieszyliśmy się jak najszybciej to zrobić, żeby zdążyć, żeby to obowiązywało już w tym roku".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zwróciła uwagę, że reakcja rządu na problemy natury technicznej była natychmiastowa, i problemy te są eliminowane.

Na pytanie czy ktoś poniesie konsekwencje za zamieszenie, Terlecki odparł: "To są decyzje pana premiera, a nie nasze".

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Po wejściu w życie nowych regulacji zaczęły pojawiać się informacje, że m.in. część nauczycieli otrzymała w styczniu na rękę niższe pensje.