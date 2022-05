Terlecki: komisja sprawiedliwości działa, projekt ustawy o SN w środę będzie w Sejmie

Komisja sprawiedliwości działa, w środę projekt ustawy o Sądzie Najwyższym będzie w Sejmu - poinformował we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Terlecki pytany był przez dziennikarzy w Sejmie o przyspieszenie podczas prac komisji sprawiedliwości nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającym m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. "Komisja działa, jutro (projekt) będzie w Sejmie, więc wszystko idzie dobrze" - odpowiedział.

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości, która pracuje m.in. nad prezydenckim projektem ustawy o SN, miała wznowić pracę. Jeszcze przed jej posiedzeniem szef komisji Marek Ast (PiS) powiedział dziennikarzom, że jeśli prace na posiedzeniu komisji będą przebiegały konstruktywnie i sprawnie, być może we wtorek wypracowane zostanie sprawozdanie. Komisja zdecydowała jednak, że projektem ustawy o SN zajmie się dopiero w środę.

Na początku kwietnia komisja rozpoczęła prace nad dwoma projektami zmian w przepisach o SN - prezydenta i posłów PiS. Już wcześniej zdecydowano, że wiodącą propozycją będzie projekt prezydenta. Zakłada on likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Solidarna Polska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Według przedstawicieli SP "celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP".