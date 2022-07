Terlecki: letnia ofensywa PiS, to nie jest kampania wyborcza

Letnia ofensywa PiS, to nie jest kampania wyborcza. Jest to raczej taki przedbieg przed jesiennym sezonem politycznym, który będzie już bardzo gorący - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

"Trzeba pamiętać, że mamy za sobą okres pandemii, kiedy nie mieliśmy kontaktu z naszymi zwolennikami, naszymi wyborcami i potencjalnymi wyborcami. To trzeba nadrobić i stąd taka letnia ofensywa PiS, która zbiega się też z pewną reorganizacją struktur" - powiedział Terlecki w TV Republika pytany o ostatnią aktywność partii i spotkania jej liderów, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z mieszkańcami Polski.

Jak dodał teraz te struktury partyjne "sprawdzą się w takiej akcji przypominającej trochę kampanię wyborczą, ale to oczywiście nie jest kompania wyborcza". "To jest raczej taki przedbieg przed jesiennym sezonem politycznym, który myślę, będzie już bardzo gorący, bo to będzie już rzeczywiście rok do wyborów" - powiedział Terlecki.

Zaznaczył, że do wyborców Zjednoczona Prawica będzie starała się dotrzeć z przekazem "dobry rząd na trudne czasy". "To jest takie hasło na lato tego roku. Opozycja zajmuje się zaś głównie sobą. Wciąż trwa spór, czy będzie jedna lista, czy dwie, czy pięć" - ocenił.

"My staramy się pokazać to, co się nam udało zrobić, szczerze przyznajemy się do tego, czego się zrobić nie udało i co jest przed nami i mówimy, że są pewne zadania, które musimy wykonać w ciągu tego troszkę więcej niż roku do wyborów. Sprawą numer jeden w tej chwili, o którą pytają wyborcy, to jest kwestia inflacji, czyli drożyzny, choć dzieje się to na tle strasznej wojny na Ukrainie, która ma na tą inflację i drożyznę ogromny wpływ" - mówił Terlecki.

Jak podkreślił "musimy więc w ciągu tego roku pokonać inflację i to jest oczywiste, bo inaczej wyborcy będą rozczarowani".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji swojego ugrupowania na początku czerwca ogłosił "mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy" i zapowiedział objazd kraju. Z kolei w końcu czerwca Komitet Polityczny PiS podjął decyzję o zaakceptowaniu nowej struktury okręgowej partii, powołano też 16 tzw. opiekunów województw, którzy będą nadzorować przebieg zmian strukturalnych w PiS.