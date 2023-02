Terlecki: mam nadzieję, że prezydent rozumie nasze intencje i podpisze nowelę Kodeksu wyborczego

Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda rozumie nasze intencje i podpisze nowelę Kodeksu wyborczego - mówił w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Opozycja boi się zwiększonej frekwencji wyborczej i stąd mocny atak na te zmiany - ocenił.

Terlecki w Polskim Radiu 24 był pytany, co będzie jeśli prezydent Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji Kodeksu wyborczego. "Nie chcę nawet myśleć co wtedy" - odparł.

Jak tłumaczył, pomysł zawarty w nowelizacji już dawno powinien być zrealizowany, bo przewiduje on "przybliżenie procesu wyborczego do wyborców i tym samym poprawienia frekwencji wyborczej w Polsce, która jest jedną z najniższych w Europie". "Chcemy, aby komisje (wyborcze) były bliżej obywateli i to oczywiście nie podoba się opozycji, bo założyła sobie z góry, że ci którzy mają trudności z dotarciem do komisji, a teraz my im to ułatwimy, to z pewnością zagłosują na PiS. No wcale tak nie musi być" - zaznaczył Terlecki.

W jego ocenie, opozycja boi się zwiększonej frekwencji i stąd mocny atak na plany zmian w Kodeksie wyborczym.

"Mam nadzieję, że prezydent rozumie nasze intencje i że ten dokument podpisze" - powiedział.

Na uwagę, że zmiany w Kodeksie wyborczym mogą pomóc PSL, bo komisje wyborcze powstaną w małych ośrodkach miejskich, Terlecki zwrócił uwagę, że "to pokazuje słabość PSL". "Skoro PSL też boi się zwiększenia frekwencji na wsi, to znaczy że jego możliwości i wpływy są bliskie końca" - ocenił Terlecki.

Sejm pod koniec stycznia uchwalił nowelę Kodeksu wyborczego. Powstała ona po łącznych pracach nad trzema projektami zmian w prawie wyborczym: dwoma rządowymi oraz złożonym przez posłów PiS. Zakłada ona m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Według autorów tych przepisów - posłów PiS - nowe rozwiązania mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach. Zmiany wprowadzają też bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zakładają powstanie Centralnego Rejestru Wyborców.

Obecnie nowelą zajmuje się Senat. W piątek na wspólnym posiedzeniu, trzy senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem w całości nowelizacji Kodeksu wyborczego. Senatorowie i eksperci zwracali przede wszystkim uwagę, że istotne zmiany w prawie są wprowadzone zaledwie na kilka miesięcy przed wyborami.