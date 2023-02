Terlecki o ewentualnym wniosku opozycji o odwołanie Czarnka: obronimy naszego ministra, gdyby do tego doszło

Opozycja jest od tego, żeby zapowiadać wotum nieufności, ze spokojem do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, gdyby do tego doszło - mówił wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o ewentualny wniosek opozycji o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Szef klubu PiS pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o najbliższe posiedzenie Sejmu, które rozpocznie się we wtorek, wskazał, że posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. "Będziemy wspólnie je odrzucać (z Solidarną Polską - PAP)" - zadeklarował.

Dodał, że Sejm zajmie się też zapewne tzw. ustawą wiatrakową. "Tym samym będzie to posiedzenie burzliwe" - ocenił Terlecki.

Dopytywany o ewentualny wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odparł: "Opozycja od tego jest, żeby zapowiadać wotum nieufności. To jest niepoważne jak zwykle". "Ze spokojem do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, gdyby do tego doszło" - zapowiedział Terlecki.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przed weekendem na konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że zgłoszenie przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka jest "sprawą bardzo rozsądnie uzasadnioną". "Zwracamy się oficjalnie do naszych partnerów na opozycji: przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra Czarnka" - powiedział.

W ubiegłym tygodniu portal TVN24 opublikował artykuł z listą 12 nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Na liście znalazły się: 1. Fundacja Polska Wielki Projekt, 2. Fundacja Wolność i Demokracja, 3. Fundacja Na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, 4. Fundacja Dumni, 5. Fundacja Edukacji i Mediów, 6. Fundacja pod Damaszkiem, 7. Fundacja Ostre Łąki, 8. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes, 9. Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra", 10. Fundacja Dabar - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, 11. New Europe Foundation, 12. Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.

Wystąpiły one o dotację na zakup nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od blisko 600 tys. zł do 5 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji w Bobrownikach pytany, czym kierował się minister Czarnek przyznając dotacje organizacjom i fundacjom na zakup nieruchomości odpowiedział, że przez wiele dziesięcioleci w Polsce działało mnóstwo fundacji i podmiotów pozarządowych, "które nie miały żadnego dostępu do infrastruktury, do środków, które pozwoliłyby im realizować różne przedsięwzięcia, cele o charakterze edukacyjnym, oświatowym, filantropijnym, charytatywnym".

"Trzeba to traktować w charakterze wyrównania szans. Było wiele fundacji bardzo bogatych, bardzo zasobnych. Proszę sobie prześledzić różne publikacje w tym zakresie o fundacjach, które naprawdę dostawały potężne środki przez cały okres 30 lat III Rzeczpospolitej. Były setki, tysiące fundacji pozbawionych tego wsparcia. Staramy się te szanse wyrównywać" - ocenił.