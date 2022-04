Terlecki o Grodzkim: PO stanęła murem w obronie człowieka kompletnie skompromitowanego swoją wypowiedzią

Platforma Obywatelska stanęła murem w obronie człowieka kompletnie skompromitowanego swoją wypowiedzią, nie było to żadnym zaskoczeniem - powiedział w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), odnosząc się do odrzuconego przez Senat wniosku PiS o odwołanie marszałka tej izby Tomasza Grodzkiego.

Senat zdecydował we wtorek, że Tomasz Grodzki pozostaje na stanowisku marszałka Senatu. Za wnioskiem PiS o jego odwołanie z funkcji opowiedziało się 45 senatorów, przeciwko było 52, od głosu wstrzymał się jeden senator.

Terlecki pytany w środę w Polski Radiu 24, czy PiS będzie ponawiać próby odwołania marszałka Grodzkiego i czy ma to sens - skoro arytmetyka jest nieubłagana, jeżeli chodzi o głosy senackie.

"Tu +doktryna Neumanna+ się sprawdza, to znaczy, że jak ktoś jest w Platformie, to Platforma go będzie bronić, bez względu na to, co zrobi i jakie popełni błędy, czym zaszkodzi Polsce" - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.

I tu - jak dodał - "stało się tak samo". "Platforma stanęła murem w obronie człowieka kompletnie skompromitowanego swoją wypowiedzią. Nie było to żadnym zaskoczeniem, ale trzeba było to zrobić, żeby jakby wzmocnić ten przekaz do opinii publicznej, że mamy na czele Senatu, opozycyjnego Senatu, osobę, która z pewnością tej funkcji pełnić nie powinna" - podkreślił Terlecki.

Wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu senatorowie PiS złożyli pod koniec marca. Była to reakcja na słowa z jego wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy.

Grodzki przepraszał za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu.