Terlecki o podwyżkach cen gazu: rząd pracuje, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie

Rząd pracuje, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie - mówił pytany o podwyżki cen gazu szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Myślę, że cały świat jest zaskoczony (skalą podwyżek), poza może Rosją, której o to chodziło" - dodał.

Szef klubu PiS w rozmowie z dziennikarzami został zapytany o podwyżki cen gazu. "Rząd nad tym pracuje, żeby znaleźć tu jakieś rozwiązanie" - odpowiedział. "Myślę, że je znajdzie w najbliższym czasie" - dodał.

Przyznał także, że jest zaskoczony skalą podwyżek. "Myślę, że cały świat jest zaskoczony, poza może Rosją, której o to chodziło" - ocenił.

Na uwagę, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe dostały 300 procent podwyżki, polityk podkreślił, że trzeba to uporządkować. "I z pewnością rząd się tym zajmie" - zaznaczył.

W związku ze wzrostem cen prezydent Andrzej Duda podpisał 28 grudnia 2021 r. ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen m.in. gazu.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Media donoszą jednak, że obecne podwyżki cen gazu dla odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i również części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze).