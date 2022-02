Terlecki o wizycie w Kijowie: celem jest wsparcie dla suwerenności Ukrainy

Celem wizyty jest wyrażenie solidarności i wsparcia dla suwerenności Ukrainy - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), który w środę, wraz z grupą posłów różnych klubów, udaje się do Kijowa.

Terlecki, który jest także szefem klubu parlamentarnego PiS, ma wziąć w środę udział w szeregu spotkań dwustronnych, w tym z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem oraz wiceprzewodniczącą Oleną Kondratiuk. Towarzyszyć mu będzie grupa posłów, zarówno PiS, jak i opozycji.

Celem wizyty jest - jak powiedział we wtorek dziennikarzom w Sejmie Terlecki - wyrażenie solidarności i wsparcia dla suwerenności Ukrainy. "Będziemy mieli spotkanie z przewodniczącym zgromadzenia, z przewodniczącą zgromadzenia polsko-ukraińskiego, także z przedstawicielami komisji (parlamentarnych - PAP) tamtejszych. Bedzie konferencja prasowa, będziemy składać kwiaty pod pomnikiem ofiar wojny ukraińsko-rosyjskiej" - dodał polityk PiS.

Zadeklarował, że polski parlament będzie wspierać rząd we wszelkich działaniach pomocowych dla Ukrainy w razie, gdyby doszło do agresji Rosji na Ukrainę.

Terlecki przekazał ponadto, że ostatnio miał okazję rozmawiać z ambasadorem Ukrainy w Polsce. "Mówił, że w Kijowie jest spokojnie, nie ma paniki i jakiegoś nadzwyczajnego niepokoju, no ale też słyszymy, że Ukraina będzie się bronić, i to twardo bronić, gdyby doszło do rosyjskiej agresji" - zaznaczył polityk.

Środowa wizyta odbędzie się z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która w czwartek, 10 lutego, odbyła rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Stefanczukiem. Jej głównym tematem było rosyjskie zagrożenie dla Ukrainy i wsparcie Warszawy dla Kijowa.

Sejm mają reprezentować w Kijowie także posłowie PiS: Teresa Pamuła, Wiesław Krajewski, Krzysztof Lipiec i Waldemar Andzel; Tomasz Lenz, Michał Szczerba i Robert Tyszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Bejda (KP-PSL) i Marek Rutka (Lewica). Większość z nich należy do Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej lub zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych.

Z programu wizyty wynika, że polscy parlamentarzyści wezmą o godz. 13.30 (czasu lokalnego) udział w Sesji Plenarnej Rady Najwyższej Ukrainy. Następnie o godz. 14. (czasu lokalnego) odbędzie się spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

O godz. 14.45 (czasu lokalnego) planowana jest konferencja prasowa wicemarszałka Terleckiego z przewodniczącym Stefanczukiem; o godz. 15 (czasu lokalnego) wicemarszałek spotka się z wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Oleną Kondratiuk, a o godz. 16.15 (czasu lokalnego) planowana jest ceremonia złożenia kwiatów przed ścianą pamięci Bohaterów wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.