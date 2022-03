Terlecki o zmianach w konstytucji: są potrzebne, nie możemy działać tylko defensywnie

Te zmiany są potrzebne, bo nie możemy działać tylko defensywnie - powiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany o propozycję zmian w konstytucji. Pytanie, czy opozycja uzna, że ważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, czy walka o władzę - dodał.

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. W rozmowach uczestniczył też m.in. wicepremier ds. bezpieczeństwa i lider PiS Jarosław Kaczyński.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w trakcie spotkania, że szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów.

Szef klubu PiS pytany przez TVP Info po zakończeniu spotkania o te propozycje podkreślił, że te zmiany są potrzebne, bo "Rosja musi tę wojnę przegrać, Ukraina musi się obronić". "Nie możemy wyłącznie działać tylko defensywnie, potrzebna jest taka akcja, aby Rosja coraz boleśniej odczuwała reakcję Europy i świata za najazd na Ukrainę" - mówił.

Zaznaczył, że Polska z konieczności, ze względu na położenie geograficzne musi wyprzedzać propozycje innych państw.

"Zobaczymy na ile opozycja rozumie powagę sytuacji i na ile jest gotowa postawić na pierwszym miejscu bezpieczeństwo Polski i Polaków, a swój interes partyjny odłoży na późniejszy okres" - zastanawiał się Terlecki.

Dopytywany, kiedy zmiany w konstytucji można byłoby przeprowadzić, odparł, że za wcześnie jest, by na to odpowiedzieć, gdyż "nie wiemy co ostatecznie odpowie opozycja na te nasze postulaty, pomysły". "Tu czas jest niezwykle ważny i dobrze byłoby, gdyby było możliwe już w tym tygodniu przeprowadzać te zmiany" - przyznał szef klubu PiS.

Odpowiadając na kolejne pytania Terlecki stwierdził, że opozycja deklaruje, iż rozumie powagę sytuacji, ale też nie ma wątpliwości, iż ogląda się na swoich partnerów z Zachodu, przede wszystkim w Niemczech czy Brukseli. "Teraz pytanie, czy uzna, że ważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, czy walka o władzę" - dodał.

Terlecki został też zapytany, o odpowiedź opozycji na propozycje rządu. "Opozycja odpowiedziała szeregiem pytań, wątpliwości. Właściwie nie odpowiedziała jeszcze konkretnie żadna z opozycyjnych partii (...) Rozumiemy, że tu jest potrzebna odrobina czasu, żeby opozycja się zastanowiła, ale czasu jest niewiele. Trzeba się spieszyć. Rosja musi tę wojnę przegrać" - podkreślił.