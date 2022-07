Terlecki: PO nie ma żadnego programu, poza "gderliwym frustratem", czyli Donaldem Tuskiem

Platforma Obywatelska nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnego programu, poza "gderliwym frustratem", czyli Donaldem Tuskiem, który próbuje jakoś zmobilizować elektorat PO - mówił we wtorek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki w Programie Trzecim Polskiego Radia został zapytany o niedawny sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej", z którego wynikało, że według 16,7 proc. badanych najlepsze pomysły na walkę z inflację ma PO, a zdaniem 16,4 proc. - PiS.

"Widziałem ten sondaż. Wydaje mi się, że Platforma nie ma żadnych pomysłów" - skomentował sondaż szef klubu PiS.

Na uwagę, że zdaniem PO, jeśli usunie się Adama Glapińskiego z funkcji szefa NBP, będzie to pierwszy krok do spadku inflacji, Terlecki odparł, że są to bajki.

"To są takie próby przełożenia jakichś własnych frustracji na język realnej, konkretnej polityki" - powiedział Terlecki.

"To jest właśnie cała Platforma. Nie mają żadnego pomysłu, nie mają żadnego programu, poza gderliwym frustratem, czyli Donaldem Tuskiem, który próbuje jakoś zmobilizować elektorat Platformy do takiego wzmożenia, żeby jednak utrzymać te sondaże na poziomie 20-paru procent" - ocenił Terlecki.

"To jest właśnie cała Platforma - pokrzyczeć, pokrzyczeć, wywiesić jakieś kartki z napisami w Sejmie, ponarzekać w mediach, zebrać 20 osób w jakimś miasteczku i przedstawić to jako wielki wiec triumfalny opozycji" - dodał szef klubu PiS.