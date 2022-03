Terlecki: Polska zabiega, by UE wstrzymała transport TIR-ów z Rosji przez Białoruś

Polska zabiega o wstrzymanie transportu TIR-ów z Rosji przez Białoruś; to jest decyzja Unii Europejskiej, która powinna być bezwzględnie podjęta - mówił w środę w Sejmie wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki był pytany w Sejmie przez dziennikarzy, jak ocenia współpracę w ramach Unii Europejskiej w kwestii odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę.

"Jest, jak jest, tzn. jedni są gotowi rzeczywiście działać i zabiegać o to, żeby Rosja odczuła boleśnie najazd na Ukrainę, a inni są przerażeni perspektywą braku gazu i zwlekają z decyzjami" - ocenił wicemarszałek.

Dopytywany był o to, czy Polska będzie zabiegać, by wstrzymać transport TIR-ów jadących z towarami z Rosji przez granicę z Białorusią. "Zabiegamy o to" - podkreślił. Zaznaczył, że to jest "konieczna decyzja Unii Europejskiej". "I ona powinna być bezwzględnie podjęta" - dodał wicemarszałek.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska namawia europejskich partnerów do wprowadzenia dalszych ograniczeń w handlu wobec Rosji i czeka na głos KE. Podkreślał również, że każdy TIR na granicy polsko-białoruskiej jest sprawdzany, czy nie przewozi materiałów o charakterze tzw. podwójnego przeznaczenia, czyli mogących być używanymi w celach militarnych.