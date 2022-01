Terlecki: regulacja rynku medialnego jest potrzebna

Regulacja rynku medialnego jest potrzebna i nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji była potrzebna, nie jako "lex TVN", tylko jako przywrócenie jakichś rozsądnych zasad funkcjonowania tego rynku - powiedział w niedzielę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc. "Nowelizacja to naruszenie zasady, że umów należy dotrzymywać i uderzenie w interesy podmiotu, który otrzymał legalną koncesję na nadawanie" - argumentował prezydent.

"Nie chcę się wdawać w prawne polemiki, ale prawdę mówiąc przewidywałem taki rozwój wydarzeń i tak sądziłem, że prezydent zawetuje ustawę, choć w naszym środowisku przeważała opinia, czy może nadzieja, że raczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział Terlecki w radiowej Jedynce.

Jak zaznaczył "opozycja wciąż jęczała na korytarzach sejmowych wobec dziennikarzy, wobec mediów, że my nie mamy większości, że już lada chwila przejmą kontrolę nad Sejmem, a potem nad państwem, że PiS się pokłócił, rozsypuje, jest coraz słabszy i już nic nie może zrobić w Sejmie". "No więc pokazaliśmy, że właśnie możemy i, że to opozycja jest bezradna, podzielona, pokłócona, wystraszona" - dodał wicemarszałek.

Dopytywany w kontekście nowelizacji ustawy medialnej, czy była to "swego rodzaju demonstracja siły", Terlecki odpowiedział, że "tak, coś takiego". "Pokazaliśmy, że spokojnie wtedy, gdy będziemy tego potrzebowali, to wygramy głosowanie w Sejmie" - podkreślił wicemarszałek.

Jednocześnie zaznaczył, że w PiS nie ma jeszcze decyzji, czy złożyć w Trybunale Konstytucyjnym własny poselski wniosek odnoszący się do obecnego brzmienia ustawy medialnej. "Spotka się kierownictwo partii, będą podjęte decyzje na te najbliższe tygodnie, w tym także, co dalej z tą kwestią" - przekazał Terlecki.

17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja trafiła do prezydenta. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery. W poniedziałek 27 grudnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu noweli.