Terlecki: szanse na powstanie komisji śledczej ds. inwigilacji są niewielkie

Szanse na powstanie komisji śledczej ds. inwigilacji są niewielkie; będziemy przeciwko, a mamy większość - mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki portalowi wPolityce.pl. "To jest teatrzyk i niczemu dobremu nie służy" - stwierdził.

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zapowiedział, że zamierza złożyć wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021. Celem komisji miałoby być ustalenie przypadków nielegalnego stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych obywateli. Poparcie dla powołania takiej komisji zapowiedzieli posłowie m.in. KO, PSL, Lewici, Konfederacji, Porozumienia czy Polskich Spraw.

Terlecki pytany przez portal o kwestię poparcia tego wniosku powiedział, że posłowie PiS nie będą popierać powstania tej komisji śledczej. "Uważamy, że to jest teatrzyk i niczemu dobremu nie służy. Służby mają obowiązek strzec bezpieczeństwa państwa, a żeby to robić muszą mieć odpowiednie narzędzia, stosować środki operacyjne, na których użycie oczywiście muszą mieć zgodę sądu" - powiedział.

"Komisja śledcza nie jest naszym zdaniem potrzebna. Mamy większość, zatem szanse na jej powstanie są niewielkie" - dodał.

Terlecki zwrócił też uwagę, że Paweł Kukiz nie złożył do tej pory wniosku, jest tylko wcześniejszy wniosek KO, z którym - jak stwierdził - Kukiz się nie zgadza. "Zatem sytuacja jest dość zawiła, ale spokojnie patrzymy w przyszłość" - powiedział.

We wniosku KO postuluje się powołanie komisji śledczej mającej wyjaśnić kwestie inwigilacji parlamentarzystów, dziennikarzy, prawników w okresie od lutego 2019 do lipca 2020 (kampanie wyborcze do PE, Sejmu, Senatu i przed wyborami prezydenckimi), w związku z doniesieniami o przypadkach użycia systemu Pegasus.

Szef klubu PiS był też pytany pojawiające się głosy, iż część posłów klubu PiS może zagłosować za powołaniem komisji śledczej. "Posłowie różne rzeczy mówią przy różnych okazjach, ale gdy przychodzi do głosowania są zdyscyplinowani i głosują tak jak oczekuje od nich kierownictwo partii" - powiedział.

Dopytany, czy to oznacza, że PiS jest przekonane, że nie uda się powołać tej komisji, Terlecki odpowiedział: "Jesteśmy raczej przekonani, że się nie uda".