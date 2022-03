Terlecki: Ukraińcy potrzebują żywności i lekarstw, ale najważniejsza jest broń

Ukraińcy potrzebują żywności i lekarstw, środków higieny, artykułów dla dzieci, ale wszyscy zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest broń - napisał w felietonie dla "Dziennika Polskiego" wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W swoim felietonie "Wszystko jest polityką" Terlecki odnosi się do agresji Rosji na Ukrainę. "Przez lata interesy były ważniejsze niż przyzwoitość, a interesy z Rosją tym cenniejsze, że korzystne dla konkretnych polityków, którzy na nie przyzwalali" - podkreślił polityk PiS.

"Przez lata Polska ostrzegała, że pokój jest pozorny i kruchy, a Rosja - nie dla chwilowego kaprysu - zbroi się za pieniądze zarobione na ropie i gazie" - zauważył wicemarszałek Sejmu.

"Pokazała to w Gruzji, pokazała i na Ukrainie w 2014 roku. Ale Europa cieszyła się pokojem i nikt nie chciał narażać swojego błogiego dostatku dla Krymu czy Doniecka. Przy okazji dobrych interesów Rosja stopniowo uzależniała Zachód od swoich dostaw. A politycy, którzy się na to godzili, jako wyraz wdzięczności dostawali intratne propozycje, gdy szli na polityczną emeryturę. Tak było do lutego 2022 roku" - dodał.

Jego zdaniem, "rosyjski najazd na Ukrainę był zaskoczeniem dla polityki wyznającej zasadę pokoju za wszelką cenę". "Tym razem ta cena okazała się zbyt wysoka. Ale początkowo i tym razem sankcje nakładano z ociąganiem. A już propozycja, aby wyznaczyć szybką ścieżkę przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, wywołała wręcz popłoch u niektórych. Jak to, trzeba będzie pomagać w odbudowie Ukrainy po wojnie? Niech poczekają w przedpokoju jeszcze z dekadę albo dwie, razem z tymi, którym wiele obiecywano, a potem pozostawiono na lodzie: Albanią, Macedonią Północną, Czarnogórą, Gruzją. A już w żadnym wypadku nie można Ukrainy przyjąć do NATO, bo wciągnie cały sojusz w awanturę z Rosją" - napisał Terlecki.

"Putin zawiódł się na sile swojej armii, ale czy podobnie zawiedzie się na swojej agenturze? Czy gdy zmuszony porażkami zgodzi się na jakiś rozejm i ustępstwa, nadal będzie mógł liczyć na oddanych przyjaciół ulokowanych w rozmaitych instytucjach wolnego świata? Czy natychmiast, gdy tylko umilkną strzały, nie odezwą się głosy za pilnym odwołaniem sankcji?" - pytał Terlecki.

Wicemarszałek podkreślił, że "Ukraina opanowała chaos, oczywisty w pierwszych dniach wojny, który widzieliśmy też na polskiej granicy". "Teraz powszechna wola walki pozwoliła wprowadzić godny podziwu ład, co obserwowałem w nadgranicznych miasteczkach i po ukraińskiej stronie największego przejścia granicznego pod Przemyślem w nocy z wtorku na środę" - dodał.

"Ukraińcy potrzebują pomocy w żywności, lekarstwach, środkach higieny, artykułach dla dzieci, ale wszyscy zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest broń" - napisał polityk PiS.

"Europa ma dwa zadania: dostarczać tej broni jak najwięcej i jak najszybciej oraz rozszerzać i utrzymywać sankcje, wbrew podszeptom i naciskom rosyjskiej agentury wpływu, którą Moskwa budowała przez dziesięciolecia. Niestety także w Polsce" - przekonywał Terlecki.