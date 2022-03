Terlecki: Ustawa o obronie ojczyzny nas wzmocni

Dzięki ustawie o obronie ojczyzny Polska wzmocni swoje siły odstraszania ewentualnych agresorów; co nie znaczy, że opozycja nie powróci do krytykowania wydatków na zbrojenia - uważa wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Senat w czwartek jednogłośnie przyjął bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny; jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. W piątek zaplanowano uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"Ustawa o obronie Ojczyzny była przygotowywana od wielu miesięcy, a prace nad jej ostatecznym kształtem trwały późną jesienią. To właśnie wtedy opozycja robiła co mogła, aby pogłębić kryzys na białoruskiej granicy i osłabić polskie państwo. Wpuszczenie do Polski tysięcy, a może i dziesiątek tysięcy migrantów z Afryki i Środkowej Azji miało skutecznie zdestabilizować funkcjonowanie administracji i służb chroniących bezpieczeństwo obywateli, a wszystko to w czasie kolejnej fali pandemii. Dziś nie wiemy jaki był związek akcji władz Białorusi z planowaną rosyjską inwazją na Ukrainę, ale całkiem możliwe, że miała osłabić wolę Polaków pomagania ukraińskim uchodźcom" - podkreślił Terlecki w felietonie dla "Dziennika Polskiego", który został opublikowany w piątek na Facebooku.

Wicemarszałek Sejmu rozważa, "co mogło się zdarzyć, gdyby ustawa wówczas trafiła do Sejmu". "Wyobraźmy sobie ten krzyk opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość chce wydawać pieniądze na jakieś zbrojeniowe kaprysy, że chce w ten sposób odwrócić uwagę od inflacji i trudności, nieuniknionych w rezultacie pandemii. Wyobraźmy sobie te lamenty Budki, Czarzastego, Kosiniaka-Kamysza nad marnowanymi miliardami, podczas gdy żadnego zagrożenia nie ma, a Rosja kocha pokój i interesy z Europą" - zaznaczył.

Jak dodał, "w tym czasie politycy Platformy i lewicy nawoływali do unijnych sankcji przeciw Polsce". "Największym marzeniem całej opozycji było doprowadzenie w Polsce do załamania gospodarczego, które miało skutkować społecznym niezadowoleniem" - napisał Terlecki.

"Pod pretekstem obrony rzekomo zagrożonej praworządności, a w rzeczywistości w obronie przywilejów i bezkarności +nadzwyczajnej kasty+, rewanżującej się +bezstronnością+ wyroków, organizowano lawinę donosów, które miały przekonać Zachód, że w Polsce rządzi dyktatura, posługująca się terrorem i depcząca obywatelskie prawa. Każde kłamstwo było nagradzane owacją na sejmowej sali, każda potwarz gorliwie powtarzana przez zblatowane media. Ustawa o militarnym wzmocnieniu Polski byłaby w tym towarzystwie przyjęta jako okazja do wściekłych ataków, niewybrednych dowcipów i niekończących się lamentów w TVN" - zauważył polityk.

Według niego, gdy Rosja napadła na Ukrainę sytuacja zmieniła się, "przynajmniej chwilowo". "Wobec bezpośredniego zagrożenia kilku opozycyjnych liderów wygłosiło wezwania do niezbędnej jedności, a niektórzy opozycyjni posłowie sprawiają wrażenie, jakby przejściowo nawiązali kontakt z rzeczywistością" - napisał.

"Ustawa zostanie przyjęta i Polska wzmocni swoje siły odstraszania ewentualnych agresorów. Co nie znaczy, że opozycja nie powróci do krytykowania wydatków na zbrojenia, tak jak krytykuje wszystko co może służyć gospodarczemu rozwojowi i umacnianiu międzynarodowej pozycji Polski. Nie łudźmy się, wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy naszej suwerenności szybko wznowią swój atak" - dodał Terlecki. "Dziś jednak, wobec doświadczeń Ukrainy, powinno to oznaczać ich szybką i całkowitą marginalizację" - ocenił.