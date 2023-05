Tirana: Prezydent: liczę, że wkrótce Albania stanie się częścią gospodarczego środowiska, jakim jest Unia Europejska

Liczę, że wkrótce Albania stanie się częścią gospodarczego środowiska, jakim jest Unia Europejska; będzie to miało wpływ na rozwój polsko-albańskich relacji gospodarczych - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas Polsko-Albańskiego Okrągłego Stołu Biznesowego w Tiranie.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą od środy przebywa z wizytą w Albanii - jest to pierwsza oficjalna wizyta polskiego przywódcy w tym kraju od 20 lat. W Tiranie polski prezydent spotkał się z prezydentem Albanii Bajramem Begajem. W czwartek obaj prezydenci wzięli udział w Polsko-Albańskim Okrągłym Stole Biznesowym w Tiranie.

"Zależy mi na bezpośrednim wspieraniu aktywności polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, i dlatego zawsze cieszę się z takich spotkań, jak to. (...) Doceniam zaangażowanie władz i przedsiębiorstw albańskich we współpracę gospodarczą z Polską. Jestem przekonany, że jej skala będzie wyłącznie dynamicznie rosła, tak dzieje się to chociażby w czasie ostatniego roku - w 2022 roku według danych polskiego GUS nasz obrót wzrósł o 60 proc" - powiedział prezydent Duda.

Podkreślił, że na rozwój polsko-albańskich relacji gospodarczych będzie miał wpływ "najważniejszy proces polityczny, w którym Albania aktywnie uczestniczy". "Proces integracji europejskiej. Chce podkreślić, że w perspektywie Warszawy, miejsce Albanii jest wyłącznie w zintegrowanej Europie. Nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej. Dalszy proces zbliżania z Unią Europejską bez wątpienia pozytywnie wpłynie na umacnianie sprzyjającego otoczenia gospodarczego" - podkreślił prezydent, wskazując, że UE stanowi jeden z trzech największych obszarów gospodarczych świata.

"Liczę, że już wkrótce Albania stanie się autonomiczną częścią tego gospodarczego środowiska. Cieszy mnie wysoki wzrost obrotów handlowych pomiędzy naszymi państwami (...) Możecie być państwo pewni naszego wsparcia; będziemy się starali aktywnie robić wszystko, co możliwe, żeby te relacje gospodarcze się rozrastały" - zwrócił się do przedsiębiorców prezydent Duda.

"Wciąż istnieje bardzo znaczny potencjał zwiększania wolumenu tych obrotów gospodarczych, umacniania struktury towarowej - w tym o produkty bardziej zaawansowane, o produkty wysokich technologii. Wzrostowi dalszych obrotów może służyć także zintensyfikowanie polsko-albańskich spotkań poświęconych tematyce gospodarczej. (...) Z pewnością istotnym wydarzeniem może stać się również czerwce seminarium w Krakowie z udziałem prezesów Izb gospodarczych i handlowych z Polski i Bałkanów zachodnich" - dodał Duda.

Duda przypomniał, że "dzięki staraniom Polski Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło ostatnio rezolucję poświęconą budowaniu odporności na zagrożenia poprzez budowę połączeń infrastrukturalnych". "Inspiracją dla jej uchwalenia była Inicjatywa Trójmorza, która w przyszłości także może zbliżyć nasze kraje. W tym kontekście pragnę zapewnić o gotowości Polski do współpracy i dzielenia się z Albanią bogatym doświadczeniem z budowie połączeń infrastrukturalnych z naszymi sąsiadami, w tym energetycznych i transportowych, co w ciągu ostatnich ośmiu lat przybrało rzeczywiście spektakularne rozmiary" - zadeklarował prezydent Duda.

Prezydent Albanii Bajram Begaj mówił natomiast, że zacieśnienie współpracy między Polską a Albanią leży w interesie obydwu państw. "Albania widzi w Polsce ważnego partnera gospodarczego" - zapewnił.

Zwracał również uwagę na wzrost liczby turystów, którzy przyjeżdżają z Polski do Albanii. "Natomiast bezpośrednie inwestycje kapitału polskiego w Albanii znajdują się na skromnym poziomie i właśnie tutaj wydaje się, że istnieją duże pola do eksploatacji" - powiedział. Przypomniał też, że Polska wspiera i popiera starania jego kraju o wstąpienie do Unii Europejskiej.

W czwartek prezydent spotkał się także z premierem Albanii Edim Ramą oraz z przewodniczącą albańskiego parlamentu Linditą Nikollą; wśród tematów rozmów były kwestie związane ze staraniami Albanii o przystąpienie do UE.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO. W 2009 roku kraj ten złożył wniosek o członkostwo w UE, a od 2014 r. ma status kandydata do wspólnoty. 19 lipca 2022 roku UE rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną (która ma status kraju kandydującego do UE od 2005 roku).