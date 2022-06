TK: brak możliwości zażalenia na odmowę kontaktu telefonicznego z aresztowanym - konstytucyjny

Brak możliwości złożenia zażalenia na odmowę kontaktu telefonicznego z aresztowanym przez członka jego rodziny jest zgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Do orzeczenia spośród pięciorga sędziów dwóch zgłosiło zadania odrębne.

"W rozpatrywanej sprawie ustawodawca prawidłowo skorzystał z przysługującego mu marginesu swobody odnośnie do ingerowania w prawa i wolności jednostki" - uzasadnił swoje orzeczenie Trybunał.

W sprawie chodziło o przepis Kodeksu karnego wykonawczego, który nie wspomina o członkach rodzin a stanowi, że zażalenie do sądu na zarządzenie prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przysługuje jedynie osobie tymczasowo aresztowanej.

TK orzekł, że przepis ten jest zgodny z konstytucją w zakresie, w jakim nie przyznaje osobie najbliższej, która ubiegała się o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym, prawa złożenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego".

Sprawę zainicjowała skarga konstytucyjna kobiety, która zwróciła się do jednej z prokuratur regionalnych o umożliwienie kontaktu telefonicznego z osobą najbliższą, która w tym czasie była tymczasowo aresztowana i przebywała w areszcie śledczym. Prokurator odmówił wyrażenia takiej zgody z powodu uzasadnionej obawy, że kontakt ten zostanie wykorzystany w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego.

Kobieta składała zażalenia do prokuratorów nadrzędnych. Nie zostały jednak one uwzględnione - wskazywano, że z przepisów K.k.w. "bezspornie wynika, że legitymację do złożenia zażalenia posiada jedynie osoba tymczasowo aresztowana".

Przepis Kodeksu karnego wykonawczego, o który chodzi stanowi, że "na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanemu przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny".

W skardze konstytucyjnej kobieta wskazywała, że "wprowadzenie ograniczenia możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia w kwestii zgody na korzystanie z telefonu jedynie do osoby tymczasowo aresztowanej jest nieuzasadnione". "Wniosek o kontakt telefoniczny może złożyć nie tylko osoba tymczasowo aresztowana, ale także osoba, z którą ten kontakt miałby się odbywać. Tymczasem tylko pierwszy z podmiotów pragnących komunikować się przez telefon, może zaskarżyć odmowę korzystania z kontaktu telefonicznego" - zaznaczała.

W uzasadnieniu wyroku TK sędzia Wojciech Sych zaznaczył jednak, że "nie można stwierdzić, że wyłączenie osób najbliższych ubiegających się o kontakt telefoniczny z aresztowanym z zakresu podmiotów legitymowanych do wniesienia zażalenia (...) stanowiło pominięcie ustawodawcze".

Ponadto, zdaniem TK, rozwiązanie polegające na pozbawieniu osób najbliższych możliwości złożenia takiego zażalenia "może być uznane za przydatne do osiągnięcia efektywności, sprawności i szybkości postępowania karnego". "To właśnie tymczasowo aresztowany narażony jest na wystąpienie negatywnych konsekwencji uruchomienia kontroli omawianego zarządzenia, gdy w wyniku wniesienia zażalenia wydłużeniu ulegnie postępowanie karne, a w jego ramach stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego" - wskazano.

"Kontrolowany przepis w sposób możliwie najmniej uciążliwy ingeruje w konstytucyjne prawo (do zaskarżania orzeczeń zapadłych w pierwszej instancji - PAP), nie wyłącza bowiem zaskarżalności zarządzenia odmawiającego zgody na kontakt telefoniczny, a jedynie ogranicza zakres podmiotów legitymowanych do jego zaskarżenia do tymczasowo aresztowanego" - dodał sędzia Sych. Ocenił, że takie brzmienie przepisu stanowi "rozsądny kompromis pomiędzy różnymi wartościami konstytucyjnymi".

TK orzekł w składzie pięciorga sędziów. Poza sędzią Sychem w składzie znaleźli się jeszcze m.in. prezes TK Julia Przyłębska i sędzia Justyn Piskorski.

Zdanie odrębne do wyroku złożyli natomiast: przewodniczący składowi sędzia Zbigniew Jędrzejewski oraz sędzia Andrzej Zielonacki. "Rzecz w tym, aby ustawodawca był konsekwentny. Skoro dopuścił kontakt telefoniczny aresztowanego z osobą najbliższą zarówno na wniosek aresztowanego, jak i osoby najbliższej, to zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia zażalenia na odmowę takiego kontaktu tylko do aresztowanego uważam za naruszenie standardu konstytucyjnego" - mówił sędzia Zielonacki.

W pisemnych stanowiskach Prokurator Generalny wnosił o umorzenie sprawy, Sejm opowiadał się za zgodnością przepisu z konstytucją, natomiast uznania niekonstytucyjności przepisu chciał Rzecznik Praw Obywatelskich - stanowisko w tej sprawie przygotował jeszcze poprzedni RPO Adam Bodnar.