To będzie rekordowe głosowanie Polaków za granicą. Ostatni dzień rejestracji

Wtorek, 10 października jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców za granicą. Termin mija o godz. 24.00 czasu lokalnego. Wszystko wskazuje na to, że głosowanie Polaków za granicą 15 października br. będzie rekordowe.





Do godz. 24.00 (czasu lokalnego) 10 października Polacy chcący wziąć udział w głosowaniu za granicą muszą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców.

Dotychczas na listach wyborczych za granicą zarejestrowało się ponad 560 tys. obywateli, utworzono 417 obwodowych komisji.

To rekordowe liczby. Osiem lat temu do głosowania za granicą przystąpiło prawie 200 tys. rodaków, z 4 lata temu to było 314 tys.

To już ostatnie godziny rejestracji na listach wyborczych za granicą

Dzisiaj (10 października) ostatni dzień na złożenie wniosku o ujęcie w spisie wyborców za granicą. - Wniosek można złożyć do godz. 24.00 czasu lokalnego: papierowo z własnoręcznym podpisem; przy użyciu strony https://ewybory.msz.gov.pl; na adres e-mail konsula jako skan wniosku z własnoręcznym podpisem - przypomina w skrócie w mediach społecznościowych Fundacja Batorego.

Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym, które odbędą się 15 października 2023 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje na swojej stronie, że przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

numer PESEL;

ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, np. Norwegia, Szwajcaria, niektóre państwa Bałkanów Zachodnich itd.);

adres pobytu za granicą;

adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

- Proszę się upewnić, czy wybrany obwód głosowania znajduje się w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego proszę skorzystać z: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie - informuje MSZ.

Wszystkie informacje dotyczące składania wnioku o ujęcie w spisie wyborców za granicą dostępne są TUTAJ.

Rekordowe zainteresowanie głosowaniem wśród Polaków za granicą

- Ponad 560 tys. obywateli Polski zarejestrowało się do tej pory na listach wyborczych za granicą, utworzono 417 obwodowych komisji wyborczych, mamy 60 nowych lokalizacji do głosowania, będzie dwa razy więcej członków komisji niż osiem lat temu - powiedział we wtorek (10 października) szef MSZ Zbigniew Rau.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie minister spraw zagranicznych przekazał, że osiem lat temu do głosowania za granicą przystąpiło niecałe 200 tys. rodaków. - Cztery lata temu to było 314 tys. - poinformował.

- Ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy polscy obywatele za granicą mogą rejestrować się na listach wyborczych, a tendencja radykalnego zwiększania tej liczby jest więcej niż oczywista, to mogę zapewnić, że do godziny 24.00 dzisiaj, czasu lokalnego, weźmy zachodnie stany Stanów Zjednoczonych, Kalifornię, Alaskę, będzie ich ponad 600 tys. - powiedział minister Rau.

Najwięcej Polaków deklarujących chęć głosowania za granicą mieszka w Wielkiej Brytanii

Porównując aktualne liczby do wyborów parlamentarnych sprzed ośmiu lat podkreślił, że "za granicą udział w wyborach parlamentarnych, a także w referendum, weźmie trzy razy więcej polskich obywateli", a przy wyborach będzie pracować dwa razy więcej członków obwodowych komisji wyborczych.

Dodał, że stworzono w tym celu prawie 70 proc. więcej obwodowych komisji wyborczych i stworzono 60 nowych lokalizacji komisji, m.in. w Alicante i w Maladze w Hiszpanii. Jak poinformował szef MSZ, utworzonych zostało 417 obwodowych komisji wyborczych, dla porównania - w 2015 roku było 250 takich komisji.

Najwięcej Polaków deklarujących chęć głosowania mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Osiem lat temu było tam utworzonych 40 obwodów do głosowania, a obecnie jest ich tam 77.