To będzie wyjątkowa kampania. Kto uwiedzie wyborców?

Zjednoczona Prawica i wodzowski styl sprawowania władzy vs Koalicja Obywatelska wieszcząca powrót do demokracji. Gra wyborcza zapowiada się pasjonująco, bo wynik nie jest przesądzony.

Nadrzędnym uzasadnieniem koncepcji wyborczej tzw. opozycji demokratycznej jest anty-PiS.

Jednak spora część społeczeństwa ceni sobie rządy Zjednoczonej Prawicy i chętnie na nią zagłosuje.

W tej grze o władzę wynik jest otwarty – o zwycięstwie zdecyduje to, która partia uplasuje się na trzecim miejscu.

Jako obywatele przywykliśmy w ciągu dwóch kadencji rządzenia Polską przez Zjednoczoną Prawicę do wodzowskiego stylu sprawowania władzy dalekiego od lekkości i radości idei klasycznej wizji władzy ludu. Zarówno w partii Prawo i Sprawiedliwość, jak też i w państwie.

Natomiast tzw. demokratyczna opozycja eksponuje swoją demokratyczność jako kontrpropozycję do tej aktualnie realizowanej, autorytarnej formuły rządzenia. Dotyczy ona zarówno odniesienia władza państwowa - obywatel / obywatel - władza państwowa, ale także relacji pomiędzy jej konstytucyjnymi instytucjami.

Hasło odsunięcia PiS od władzy to zdecydowanie za mało

Zatem demokratyzacja, czy też powrót do demokratycznych stosunków społecznych, prawnych i politycznych, stała się nadrzędnym uzasadnieniem koncepcji wyborczej opozycji demokratycznej. Oczywiście ważną i fundamentalną dla rozwoju, a także pozycji międzynarodowej Polski jest dla niej także normalizacja stosunków z Unią Europejską, a co za tym idzie - odblokowanie wielkich kwot finansowych z jej funduszy (KPO). Całkowite więc odwrócenie pisowskiej polityki dystansu i prób izolowania Polski wobec UE i jej ignorowania.

Jednak hasło konieczności odsunięcia zjednoczonej prawicy od władzy - bo jest autorytarna, antydemokratyczna, psuje instytucje i struktury państwa oraz jego relacje z innymi krajami i instytucjami międzynarodowymi - nie jest powodem zupełnym czy wystarczającym do pozbawienia jej władzy, odsunięcia do opozycji i dalej do historii. Nie wszyscy obywatele podzielają przecież takie poglądy, czy też uważają je za istotne z własnego punktu widzenia.

Sondaże przeprowadzane cyklicznie i te w związku z kampanią wyborczą co jakiś czas korygują zakres przychylności wyborców dla poszczególnych partii, ale w perspektywie dłuższej oba wielkie obozy polityczne - zjednoczonej prawicy i opozycji demokratycznej - otrzymują mniej więcej podobne poparcie społeczne.

A więc gra wyborcza się toczy, jest coraz ciekawsza, a jej wynik otwarty.

Mocne przywództwo i skonkretyzowane wizje realizacji polityki i rządzenia państwem to domena dwóch wiodących ugrupowań partyjnych

Liderzy dwóch głównych rozgrywających bloków partyjnych, Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, to w polskiej polityce przywódcy wagi superciężkiej, z bogatym stażem i doświadczeniem, osobistymi życiowymi sukcesami, znakomici w swojej robocie, nie tylko świetnie czujący się w środowisku politycznym, ale kreujący je według własnej wizji rzeczywistości.

Od lat zagospodarowują scenę polityczną i tak jest też teraz. Charyzmatycznie i autorsko zarządzają swoimi formacjami, praktycznie bez jakiegokolwiek wewnętrznego sprzeciwu. W zasadzie ich interakcje determinują od lat sposób prowadzenia polityki, a teraz bieżącej kampanii wyborczej. Skupiają zainteresowanie mediów oraz aktywnej części wyborców. Mobilizują aktywistów. Ich partie mają swój elektorat, udzielający im stałego i stabilnego poparcia. Ale czy są w stanie go rozbudować, pozyskać nowych sympatyków i jednoznacznie uzyskać przewagę do samodzielnego rządzenia. Raczej nie.

O sukcesie wyborczym głównych graczy politycznych zdecyduje wynik trzeciego ugrupowania

Dynamika kampanii na teraz wskazuje, że jednak o sukcesie wyborczym zdecyduje pozycja tego trzeciego w kolejności ugrupowania, które zabezpieczy zwycięstwo koalicyjne. Zatem to właśnie propozycje programowe Konfederacji, Trzeciej Drogi i Lewicy mogą stać się kluczowe w ostatecznym wyborczym rozdaniu.

A na wyborczym stole leżą ważne społecznie sprawy: kolejki do lekarzy, dostęp do specjalistów, bezpłatne zabiegi in vitro, legalna aborcja, tanie kredyty mieszkaniowe, mieszkania komunalne, poziom edukacji, status nauczycieli, klarowność podatkowa i wiele innych.

W walce z przeciwnikiem politycznym, w celu osiągnięcia sukcesu wyborczego, partie - szczególnie te największe - sięgają do arsenału wszelkich dostępnych im środków, pozwalających zwalczyć konkurenta lub jak najbardziej ograniczyć możliwość jego aktywności.

Takie działania obserwujemy od dawna i widzimy na bieżąco. Całkowite podporządkowanie partii władzy telewizji publicznej, ustawa lex Tusk, brak korekty ustalenia liczby mandatów w licznych okręgach wyborczych zgodnie ze zmianami demograficznymi, "desant spadochronowy kandydatów", ogłoszenie referendum przy wyborach parlamentarnych - to ważne czynniki medialne, prawne, organizacyjne, mające istotny wpływ na przebieg kampanii i jej ostateczny wynik.

Uczestnictwo w wyborach oraz obserwacja kampanii jako świetna lekcja wiedzy obywatelskiej i kultury politycznej społeczeństwa

Do partii, z którymi sympatyzują, ich programów i liderów, wyborcy podchodzą życzeniowo, nieco naiwnie i infantylnie, często bezkrytycznie. Tolerują ich działania, często wszelkie i niejasne, kupują obietnice i pochlebstwa.

To bardzo ważne zagadnienie z zakresu poziomu kultury politycznej naszego społeczeństwa, suwerena mającego niezbywalne prawo biernego i czynnego uczestniczenia już od ponad trzydziestu lat w powoływaniu i kształtowaniu swojej władzy państwowej lub mającego na nią zarówno indywidualnie, jak i w swojej masie, przemożny wpływ.

Nadszedł czas, aby ta kampania wyborcza stała się znakomitą i teoretyczną, ale bardziej praktyczną lekcją demokracji i wiedzy obywatelskiej. Jest najlepsza okazja do mobilizacji zarówno tych pasywnych, niechętnych i tych zrezygnowanych, patrzących na otaczającą ich rzeczywistość jak na stałą beznadziejność. I co bardzo ważne - nadarza się świetna okazja do wzbudzenia aktywności młodzieży, tej wchodzącej do życia zawodowego i rodzinnego oraz tej jeszcze uczącej się, ale już za kilka lat będącej najlepiej przygotowaną częścią społeczeństwa do konsumowania polityki.

Politycy, ich partie, programy i liderzy, żeby nas wyborców zainteresować, muszą oddziaływać na naszą świadomość i emocje jak atrakcyjna ideologia lub poznana osoba. Aby pozyskać w nas nowego sympatyka, muszą nas sobą i swoją ofertą zaciekawić, zafascynować, oczarować i uwieść.

Niech zatem to czynią. Dajmy się uwieść polityce.