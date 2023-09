To jest wielki wybór między dwiema wizjami Polski - twierdzi Zbigniew Ziobro

To jest wielki wybór między dwiema wizjami Polski. Kiedy PSL tworzyło rząd z PO, cała Polska do linii Wisły miała być oddana rosyjskiej armii w panowanie. Rząd Zjednoczonej Prawicy broni każdego centymetra polskiej ziemi – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Podczas konferencji prasowej w Janowie Lubelskim minister Ziobro zwrócił się do wyborców, którzy nie są jeszcze zdecydowani, albo zamierzają głosować na inne formacje polityczne, "aby rozważyli, czy warto i jakie będą konsekwencje tych wyborów".

"To wybory o bardzo dużą stawkę. Szczególnie te słowa kieruję do wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tam też jest wielu wartościowych ludzi, ale w tych wyborach chciałbym ich prosić, by zastanowili się, czy nie oddać głosu na Zjednoczoną Prawicę, bo warto" - zachęcał lider Suwerennej Polski, który startuje w wyborach do Sejmu jako "jedynka" na liście PiS w Rzeszowie.

"Kiedy PSL tworzyło rząd z Platformą Obywatelską, PSL uwiarygadniał i brał odpowiedzialność polityczną za plany obrony Polski, które oznaczały oddanie tych ziem, tych polskich ziem - waszych domów, waszych rodzin, waszych dzieci - pod zarządzenie rosyjskich żołnierzy. Cała Polska do linii Wisły miała być oddana rosyjskiej armii w panowanie" - podkreślił minister sprawiedliwości nazywając to "planem zdrady narodowej".

Zbigniew Ziobro twierdzi, że rząd Zjednoczonej Prawicy broni każdego centymetra Polski

Według niego rząd Zjednoczonej Prawicy broni każdego centymetra polskiej ziemi, czego wyrazem jest bariera na granicy z Białorusią, by bronić Polski przed hybrydową napaścią Putina, która realizowana jest rękoma Łukaszenki.

"Chcemy, żeby Polska była bezpieczna i mogła skutecznie bronić się od ewentualnej agresji, dlatego rozbudowujemy polską armię. Platforma Obywatelska i PSL właśnie likwidowały jednostki wojskowe, my tworzymy nowe jednostki wojskowe. My tworzymy siłę polskiego przemysłu obronnego, sprowadzamy najlepsze uzbrojenie" - dodał Ziobro. Jak mówił - w kontekście wyborów - "jest to wielki wybór pomiędzy dwiema wizjami Polski".

Zbigniew Ziobro apeluje do wyborców o udział w referendum

Zaapelował również do wyborców o udział w referendum. "Nie jest rzeczą przypadku, że zarówno PO i PSL nawołują, aby nie brać udziału w referendum. A co im szkodzi, aby poprzeć pytanie, z którego wynikałoby, że żaden rząd - jakikolwiek by nie był - nie mógłby przyjmować setek tysięcy uchodźców, których chcą nam przesłać bogate kraje Unii Europejskiej. Co im szkodzi, aby żaden rząd nie mógł zlikwidować muru na wschodniej granicy" - mówił szef MS.

Podczas czwartkowej wizyty na Lubelszczyźnie minister Ziobro udzielił poparcia posłowi Janowi Kanthakowi, który znajduje się na ostatnim miejscu listy PiS do Sejmu w okręgu nr 6 (Lublin).