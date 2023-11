To ma być programu rządu? Leszek Balcerowicz ostro ocenia plan PO

Prof. Leszek Balcerowicz uderzył publicznie w program "100 konkretów na 100 dni" Platformy Obywatelskiej. Jak napisał na platformie X, co prawda zawiera on wiele obietnic wyborczych, ale nie ma w nim mowy o źródłach ich finansowania.

- Przeczytałem materiał PO "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Zawiera wiele szczegółowych obietnic, a milczy w sprawach zasadniczych: stanu gospodarki po PiS, skąd wziąć pieniądze, co zrobić, by nasza gospodarka nie wpadła w stan bliski stagnacji. To ma być programu rządu?! – napisał profesor Leszek Balcerowicz na platformie X (dawny Twitter).

"100 konkretów na 100 dni" to program Platformy Obywatelskiej, z którym to ugrupowanie szło do wyborów. W programie wyszczególnione zostały postulaty skierowane do różnych grup wyborczych. W ramach świadczeń rodzinnych miało zostać m. in. wprowadzone stałe finansowanie metody in vitro, czy autorski pakiet socjalny tzw. babciowe – które, skierowane było dla kobiet, które po urodzeniu dziecka miały wrócić na rynek pracy i otrzymywać co miesiąc 1500 złotych na opiekę nad dzieckiem.

W programie PO mowa także o 600 złotych dopłaty do wynajmu mieszkania dla młodych. Z kolei seniorzy mieliby otrzymywać nieopodatkowaną emeryturę, jeśli jej wartość nie przekroczy 5000 zł. PO w programie wspomina także o wprowadzeniu „urlopu dla przedsiębiorców”, miałby to być jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

Prof. Leszek Balcerowicz zarzuca Platformie Obywatelskiej , że przyszły rząd w 100 konkretach nie zawarł żadnych informacji dotyczących metod finansowania tych pakietów społecznych.

W kampanii wyborczej Donald Tusk, przewodniczący PO, twierdził, że - oszczędności będą poczynione poprzez odchudzenie administracji publicznej, która pod rządami Mateusza Morawieckiego kosztuje nas 12 razy więcej niż pakiet socjalny PO, jak mówił.